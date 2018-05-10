الحماية المدنية: السيطرة على حريق نشب في 30 منزل بمركز أبو قرقاص

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تابع موقع مصر 365 متابعة سكرتير عام محافظة المنيا محمد عبد الفتاح جهود جهاز الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع في عدد من المنازل في قرية “عرب السلطان حسن” التابعة إلى مركز أبو قرقاص وبالتحديد في قرية نزلة أسمنت بسبب الطقس السيء الذي تتعرض له البلاد خلال الفترة الراهنة.

وقد تمكن القوات الأمنية التابعة إلى قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفرت تلك الواقعة على إصابة أربعة أشخاص بحروق ولا يوجد أي خسائر في الأرواح إلى الوقت الراهن، وتعود أحداث الواقعة إلى اندلاع الحرائق في أحد المنازل وقد امتد إلى أكثر من ثلاثين منزل مجاور والمنازل في تلك المنطقة عبارة عن عروق خشبية وجريد وألواح خشبية.

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وقد أعلنت قوات الحماية المدنية أنه يتم خلال الوقت الراهنة إجراءات المعاينة والتحري من أجل معرفة أسباب والظروف التي أدت إلى اندلاع الحريق في تلك المنطقة.

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