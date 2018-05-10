السيسي لـ«الحكومة»: «خلوا بالكوا من محدودي الدخل»

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، مع رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، ومحافظ البنك المركزي ، طارق عامر ، لاستعراض أوضاع السياسة النقدية ، والإجراءات التي ينفذها البنك المركزي المصري ، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن اجتماع الرئيس بإسماعيل وعامر ، استعرض الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ، في ضوء التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي ، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تنفذه مصر ، بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي ، إلى القاهرة مؤخرا ، برئاسة النائب الأول لمدير عام الصندوق ، وذلك على خلفية التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية الكلية ، وتعزيز النمو ، وتقليص عجز الموازنة .

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وبحسب ما أكد المتحدث الرسمي ، فإن طارق عامر ، استعرض تطورات تنفيذ مبادرة ، بهدف تخصيص 200 مليار جنيه ، بأسعار فائدة منخفضة ، وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي ، بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا .

ولفت محافظ البنك المركزي المصري ، إلى تمويل نحو 62 ألف مشروع ، بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه ، كما استعرض جهود البنك الزراعي المصري ، في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية ، التي تشمل « المشروع القومي لإحياء البتلو » ، وبرنامج « التنمية الريفية » ، وتمويل مشروعات شباب الخريجين ، بنحو 7.5 مليار جنيه .

وقال السفير بسام راضي ، إن السيسي وجه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، واستمرار العمل من أجل خفض الدين العام ، وزيادة الاحتياطي النقدي ، إضافة إلى بذل أقصى الجهود ، لمراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، والمساعدة في التخفيف من أعبائهم .

ولفت الرئيس السيسي ، إلى أهمية أن تغطي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، جميع مناطق الجمهورية ، وأن تشمل فئات المجتمع كافة ، ليصل التمويل إلى كل من يمكنه المساهمة في تنمية الاقتصاد ، بهدف تحقيق زيادة ملموسة في فرص العمل ، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد ، على اعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، هي الركيزة التي يتم من خلالها ، خفض نسب البطالة بين الشباب ، والارتقاء بمستوى الدخل ، وزيادة الناتج المحلي المصري ، وتحفيز الصادرات إلى الخارج .