نائبة: الحكومة خصصت 50 مليون جنيه لإنهاء أزمة «زراعة قواقع» للأطفال

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قالت الدكتورة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، في مجلس النواب ، إن الحكومة استجابت للبيان العاجل ، الذي قدمته بشأن معاناة الأطفال الذين يحتاجون عمليات زراعة قوقعة ، والمهددين بضياع سمعهم ، بسبب تأخر إجراء العمليات ، لعدم توافر قواقع .

وأضافت عضو مجلس النواب ، في بيان صحفي عنها ، اليوم الخميس ، أن رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، قرر بعد اجتماع عاجل مع وزير الصحة والسكان ، الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، تخصيص 50 مليون جنيه ، لتوفير قواقع للتأمين الصحي ، وبجودة فائقة ، ووضع الأطفال المحتاجين ، على قوائم الانتظار في التأمين الصحي ، لإجراء العملية في أقرب وقت دون تأخير .

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وكانت الدكتورة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، في مجلس النواب ، ألقت بيانا عاجلا بداية هذا الأسبوع ، في الجلسة العامة للبرلمان ، عرضت فيه مشكلة الأطفال التابعين للتأمين الصحي ، الذين يعانون من مشكلات في السمع ، ويحتاجون عمليات زراعة قوقعة بشكل عاجل ، ويتأخر التأمين الصحي ، في إجراء العملية ، ما يهدد بضياع فرصة استعادة سمعهم للأبد ، كما طالبت في بيانها ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالتدخل لحلة المشكلة ، وإنقاذ سمع هؤلاء الأطفال ، قبل نفاد الوقت .