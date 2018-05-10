«السيسي» يوجه الحكومة بسرعة توصيل «غاز المنازل» لـ«تحسين ظروف المعيشة»

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، في حضور وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا .

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ، اليوم ، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، إنَّ اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول ، استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل .

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وأشار « راضي » ، إلى أن المهندس طارق الملا ، لفت إلى أنَّه تمَّ توصيل الغاز الطبيعي حتى الآن ، إلى ما يقرب من 8 ملايين و600 ألف وحدة سكنية ، لافتًا إلى أنَّ وزارة البترول ، تنسق بشكل مستمر مع مختلف المحافظات في هذا الشأن .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أنَّ وزير البترول المهندس طارق الملا ، قدَّم أيضًا تقريرًا بشأن أنشطة الحفر الاستكشافي ، للتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي ، في أنحاء الجمهورية المختلفة ، وعدّد الآبار المخطط حفرها خلال العام الحالي .

وأشار المهندس طارق الملا – وفق بيان رئاسة الجمهورية – ، إلى حرص وزارة البترول ، على تعظيم الاستفادة من « الآفاق الكبيرة المتاحة » ، في هذا مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام .

وقال السفير بسّام راضي ، إنَّ المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، تطرَّق كذلك إلى آخر المستجدات في المشروعات ، التي تنفذها « الشركة العربية لأنابيب البترول » ( سوميد ) ، وكذلك تقدّم الأعمال في مشروع « خط غاز أبو ماضي » ، وكذلك مشروع « تداول وتخزين المنتجات البترولية » ، و « إنشاء رصيف بحري » في العين السخنة لهذا الغرض ، إضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير ، الخاصة بشركة « أسيوط لتكرير البترول » ، و « مجمع التكرير الهيدروجيني للمازوت » .

واستعرض وزير البترول والثورة المعدنية أيضًا ، مجمع البتروكيماويات في السويس ، إذ نوه المهندس طارق الملا ، إلى أن كل هذه المشروعات ، تأتي في إطار خطة وزارة البترول ، من أجل الارتقاء بشكل شامل ، بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر ، وتطويرها وفقًا للمعايير العالمية ، بما يؤهل البلاد لأن تصبح مركزًا إقليميًا ، لتداول الطاقة .

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، أشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجّه بالإسراع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل ، في ضوء مساهمة هذا ، في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتيسير عليهم .

كذلك ، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالمضي قدمًا في جهود تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت ، والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز ، والإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي ، وفق مبدأ امتلاك القدرة الوطنية ، الذي من شأنه توفير الموارد المالية للدولة ، نتيجة فرق التكلفة .