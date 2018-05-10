«السيسي» يوجه الحكومة بسرعة توصيل «غاز المنازل» لـ«تحسين ظروف المعيشة»

منذ 59 دقيقة أخبار مصر
«السيسي» يوجه الحكومة بسرعة توصيل «غاز المنازل» لـ«تحسين ظروف المعيشة»
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، في حضور وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا .

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ، اليوم ، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، إنَّ اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول ، استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل .

وأشار « راضي » ، إلى أن المهندس طارق الملا ، لفت إلى أنَّه تمَّ توصيل الغاز الطبيعي حتى الآن ، إلى ما يقرب من 8 ملايين و600 ألف وحدة سكنية ، لافتًا إلى أنَّ وزارة البترول ، تنسق بشكل مستمر مع مختلف المحافظات في هذا الشأن .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أنَّ وزير البترول المهندس طارق الملا ، قدَّم أيضًا تقريرًا بشأن أنشطة الحفر الاستكشافي ، للتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي ، في أنحاء الجمهورية المختلفة ، وعدّد الآبار المخطط حفرها خلال العام الحالي .

وأشار المهندس طارق الملا – وفق بيان رئاسة الجمهورية – ، إلى حرص وزارة البترول ، على تعظيم الاستفادة من « الآفاق الكبيرة المتاحة » ، في هذا مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام .

وقال السفير بسّام راضي ، إنَّ المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، تطرَّق كذلك إلى آخر المستجدات في المشروعات ، التي تنفذها « الشركة العربية لأنابيب البترول » ( سوميد ) ، وكذلك تقدّم الأعمال في مشروع « خط غاز أبو ماضي » ، وكذلك مشروع « تداول وتخزين المنتجات البترولية » ، و « إنشاء رصيف بحري » في العين السخنة لهذا الغرض ، إضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير ، الخاصة بشركة « أسيوط لتكرير البترول » ، و « مجمع التكرير الهيدروجيني للمازوت » .

واستعرض وزير البترول والثورة المعدنية أيضًا ، مجمع البتروكيماويات في السويس ، إذ نوه المهندس طارق الملا ، إلى أن كل هذه المشروعات ، تأتي في إطار خطة وزارة البترول ، من أجل الارتقاء بشكل شامل ، بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر ، وتطويرها وفقًا للمعايير العالمية ، بما يؤهل البلاد لأن تصبح مركزًا إقليميًا ، لتداول الطاقة .

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، أشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجّه بالإسراع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل ، في ضوء مساهمة هذا ، في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتيسير عليهم .

كذلك ، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالمضي قدمًا في جهود تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت ، والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز ، والإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي ، وفق مبدأ امتلاك القدرة الوطنية ، الذي من شأنه توفير الموارد المالية للدولة ، نتيجة فرق التكلفة .