ارتفاع مفاجئ بـ سعر تذكرة المترو والتنفيذ غدا الجمعة

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بصورة مفاجئة، قررت وزارة النقل « ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق » ، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق ، وذلك بداية من صباح غد الجمعة الموافق 11 مايو 2018 .

القرار الجديد تضمن أن يصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق في منطقة واحدة لعدد 9 محطات ، ثلاث جنيهات ، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات ، وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات ، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة 50 قرشًا .

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وقالت الوزارة في بيانها ، إنَّه مراعاة للبعد الاجتماعي ، تمَّ عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة ، وكبار السن ، بحيث إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا ، وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا ، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيهًا ، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيهًا ، كما أن أسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيهًا، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب .

وتدعو وزارة النقل ، مستخدمي المترو بصفة مستمرة ، إلى عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب ، وتتضمن أنواع الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة ، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا ، وفيها يبلغ سعر التذكرة جنيهين بنسبة تخفيض 33% ، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا ، وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض 50% ، ومرحلة ثالثة لـ26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا ، ويبلغ سعر التذكرة فيها اثنان جنيه و97 قرشًا بنسبة تخفيض 57.5% ، ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه ، وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و89 قرشًا بنسبة تخفيض 44.4% .

وأشارت وزارة النقل ، أن تغيير هذه المنظومة يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية ، واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي ، الذي يخدم ملايين المصريين يوميًا ، ومن أجل تقديم خدمة مميزة للركاب ، خصوصًا أنَّ هناك عجزًا في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016/2017 و2017/2018 يبلغ 94% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ618.6 مليون جنيه .