الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية في أنحاء الجمهورية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من توقعاتها لطقس اليوم بسبب العاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد منذ مساء الخميس، وقد بدأت العاصفة في محافظة سوهاج صباح أمس وهي محملة بالرمال والأتربة.

وقد أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال قائلاً “أن الارياح التي تجتاح البلاد من المتوقع استمرارها حتى اليوم الموافق الجمعة ولكن بنسبة أقل” وقد أوضح أنه مع نهاية ساعات نهار يوم الجمعة سوف تنخفض حدة العاصفة الترابية.

Advertisements

وقد أشار أن السبب في هبوب الرياح التي تحمل الأتربة والرمال والتي تصل إلى حد العاصفة هي مرورها بطريقة منخفضة على الصحراء الغربية مما أدى إلى إثارة الرمال في محافظات ومناطق شمال وجنوب صعيد الدولة المصرية ومحافظة القاهرة، ومحافظة سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأكد أن تلك العاصفة ليس لها أي علاقة بفضل الصيف، وأكد أن تلك الحالة من الاضطرابات الجوية سوف تشهدها البلاد تلك الفترة الراهنة، وتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم بمعدل سبعة درجات مئوية مع انعدام احتمالية سقوط أي أمطار.

أقرا المزيد «الأرصاد» للمواطنين: العاصفة قد تقتلكم.. استخدموا «كمامة» للنجاة