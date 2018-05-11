«الصحة» تعفي أسر المجندين من اشتراكات التأمين الصحي

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قررت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، اليوم الجمعة ، إعفاء أسر المجندين إلزاميا ، من الاشتراكات الشهرية الخاصة بالتأمين الصحي الجديد ، شريطة أن يكون المجند ، سدد الاشتراكات في التأمين الصحي ، حتى تاريخ التحاقه بالخدمة العسكرية ، عن نفسه ومن يعولهم .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إن كل مواطن مصري ، سوف يكون له ملف طبي ، وطبيب مسؤول عنه ، في وحدة رعاية صحية أولية ، لافتا إلى أن الملف ، يشمل بيانات المواطن الشخصية ، التي تبدأ بالتطعيمات ، والزيارات الطبية ، والجراحات التي أجراها ، والتاريخ الصحي للمواطن .

وأوضح وزير الصحة والسكان ، أن وحدات الرعاية الأولية ، سوف تضم « طبيب الأسرة ، أخصائية نساء وولادة ، أخصائي أطفال ، طبيب طوارئ للحالات البسيطة والإسعافات الأولية ، طبيب أسنان ، تمريض ، وفني أشعة » ، على أن يتم تقديم الخدمة ، بعد تقديم كارت التأمين الصحي ، الذي يشمل الرقم القومي ، والرقم التأميني .

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