بعد رفع أسعار التذاكر.. «التخطيط» تعلن استراتيجيتها لتطوير مترو الأنفاق

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بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة النقل ، مساء أمس الخميس ، بربط أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، بعدد المحطات ، ما ترتب عليه رفع سعر التذكرة ، من جنيهين ، إلى 3 و5 و7 جنيهات ، حسب عدد المحطات ، أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، اليوم الجمعة ، عن خطة لتطوير العمل ، داخل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق .

« التخطيط » نشرت صباح اليوم الجمعة ، « إنفوجراف » يوضح المستهدف في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ، في عامها الأول 2018 / 2019 ، في قطاع النقل بشكل عام ، حيث تضمنت الخطة ، تخصيص استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه ، لمشروع توسعة شبكات مترو الأنفاق ، حيث يضم أعمال المرحلة الثالثة والرابعة ، من الخط الثالث لمترو الأنفاق .

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وأوضح « الإنفوجراف » ، أن وزارة النقل ، وجهت 8.5 مليار جنيه ، من أجل استكمال تنفيذ طرق ، بأطوال تزيد عن 3300 كيلو متر ، والانتهاء من 300 كيلو متر من شبكة الطرق القومية ، بينها طريق ( جنوب الفيوم / الواحات ) بطول 125 كيلو متر ، وطريق ( القاهرة / السويس ) بطول 35 كيلو مترا ، ومستهدف أيضا ، صيانة 811 كيلو مترا من شبكة الطرق الحالية ، ‘تشمل 14 منطقة ، بينها طريق ( بني سويف / العيّاط ) بطول 66 كيلو مترا ، وطريق ( برنيس /أسوان ) بطول 65 كيلو مترا .