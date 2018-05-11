بعد رفع أسعار التذاكر.. «التخطيط» تعلن استراتيجيتها لتطوير مترو الأنفاق

منذ 12 دقيقة أخبار مصر
بعد رفع أسعار التذاكر.. «التخطيط» تعلن استراتيجيتها لتطوير مترو الأنفاق

بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة النقل ، مساء أمس الخميس ، بربط أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، بعدد المحطات ، ما ترتب عليه رفع سعر التذكرة ، من جنيهين ، إلى 3 و5 و7 جنيهات ، حسب عدد المحطات ، أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، اليوم الجمعة ، عن خطة لتطوير العمل ، داخل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق .

« التخطيط » نشرت صباح اليوم الجمعة ، « إنفوجراف » يوضح المستهدف في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ، في عامها الأول 2018 / 2019 ، في قطاع النقل بشكل عام ، حيث تضمنت الخطة ، تخصيص استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه ، لمشروع توسعة شبكات مترو الأنفاق ، حيث يضم أعمال المرحلة الثالثة والرابعة ، من الخط الثالث لمترو الأنفاق .

وأوضح « الإنفوجراف » ، أن وزارة النقل ، وجهت 8.5 مليار جنيه ، من أجل استكمال تنفيذ طرق ، بأطوال تزيد عن 3300 كيلو متر ، والانتهاء من 300 كيلو متر من شبكة الطرق القومية ، بينها طريق ( جنوب الفيوم / الواحات ) بطول 125 كيلو متر ، وطريق ( القاهرة / السويس ) بطول 35 كيلو مترا ، ومستهدف أيضا ، صيانة 811 كيلو مترا من شبكة الطرق الحالية ، ‘تشمل 14 منطقة ، بينها طريق ( بني سويف / العيّاط ) بطول 66 كيلو مترا ، وطريق ( برنيس /أسوان ) بطول 65 كيلو مترا .