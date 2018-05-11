القوات المسلحة تنظم مؤتمرا دوليا عن أورام الكبد في «الطبي العالمي»

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نظمت القوات المسلحة المصرية ، اليوم الجمعة ، في المركز الطبي العالمي ، فعاليات المؤتمر الطبي الدولي التاسع ، لأورام الكبد ، والذي يستمر على مدار يومين ، بهدف مناقشة التطورات والتقنيات والأساليب الحديثة ، وطرق التشخيص والعلاج لأورام الكبد .

ويشارك في المؤتمر ، نخبة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية ، وخبراء عالميين ، إضافة إلى عدد من أطباء الجامعات والمعاهد الطبية المتخصصة ، في علاج أورام الكبد .

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الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، بدأت بكلمة اللواء طبيب عمرو حسين حجاب ، مدير المركز الطبي العالمي ، استعرض خلالها الأنشطة العلمية والفعاليات المختلفة ، التي سوف يشهدها المؤتمر ، الذي يعد بمثابة إضافة قوية ، للتواصل مع المؤسسات الطبية العالمية ، ومناقشة ما توصل إليه العلم الحديث ، في علاج أورام الكبد ، والتقنيات والأجهزة الطبية ، والأساليب المستحدثة في هذا المجال .

مدير المركز الطبي العالمي ، قال في كلمته ، إن المؤتمر يناقش التطور العالمي ، وإرساء القواعد والأسس العلمية ، لعلاج أورام الكبد ، بواسطة مجموعة من أمهر الأطقم الطبية ، من مصريين وخبراء عالميين ، لافتا إلى أن المنشآت الطبية التابعة للقوات المسلحة ، تتبع الأساليب الأكثر تطورا ، من أجل مواكبة التطور العلمي الهائل ، في علاج أمراض أورام الكبد .

وشهد المؤتمر أيضا ، محاضرة للدكتور نادر حنا ، استشاري جراحات أورام الكبد والقنوات المرارية ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، تحدث خلالها عن أساليب ومراحل علاج أورام الكبد ، بدءا من الاكتشاف المبكر للمرض ، والمراحل العلاجية في أثناء التعامل مع أورام الكبد .

واستعرض المؤتمر أيضا ، طرق العلاج والتشخيص المختلفة والمتطورة ، في حالات أورام الكبد ، وأساليب العلاج التي تتغير ، بالتزامن مع التطور العلمي المستمر لطرق العلاج ، وبينها استخدام المناظير الجراحية ، وعلاج الأورام المتقدمة بالمواد المشعة ، مع نوعيات متقدمة من الأورام وبنسب نجاح مرتفعة للغاية ، الأمر الذي يمكن الأطباء ، من التحكم في مراحل تطور هذه الأورام ، ويعطي الأمل للمريض في الشفاء ، وبنسب مرتفعة .

الجدير بالذكر ، أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة ، من أجل الارتقاء بالمنظومة العلاجية ، ومتابعة آخر المستجدات والأبحاث والتطورات العلمية ، وعقد مؤتمرات ومحاضرات وجلسات علمية وورش عمل ، بهدف تدريب الجراحين وشباب الأطباء ، في المجالات الطبية المختلفة .