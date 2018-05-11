«مصر 365» تقدّم لك دليلك لسلع «أهلا رمضان» في جميع المحافظات

منذ 56 دقيقة أخبار مصر
«مصر 365» تقدّم لك دليلك لسلع «أهلا رمضان» في جميع المحافظات

من الشمال إلى الجنوب وشرقًا وغربًا ، انتشرت معارض « أهلًا رمضان » ، التي تنظمها وزارة التموين ، بالاشتراك مع التجار في القطاع الخاص ، لعرض السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك ، بأسعار مخفضة ومناسبة ، خصوصًا لشريحة محدودي الدخل .

بدوره ، أكد اللواء مدحت الأعصر ، رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أنَّ الشركة تطرح منتجاتها بمعارض « سوبر ماركت أهلًا رمضان » ، وذلك بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنحو 20% .

وافتتح المحافظون والمسؤولون التنفيذيون ، معارض « أهلًا رمضان » ، في جميع المحافظات ، بالدلتا والصعيد والقاهرة وسيناء والمحافظات الحدودية .

المنيا

افتتح السكرتير العام لمحافظة المنيا ، محمد عبد الفتاح ، نائبًا عن عصام البديوي ، محافظ المنيا ، معرض « أهلًا رمضان » للسلع الغذائية ، والذي يقام هذا العام في استراحة المحافظة القديمة ، الكائنة على « كورنيش النيل » في مدينة المنيا .

ويستمر معرض « أهلًا رمضان » ، حتى نهاية شهر رمضان الكريم . ولفت « عبد الفتاح » إلى أنَّ المعرض ، يضم سلعًا تموينية وموادًا غذائية متنوعة ، من اللحوم والدواجن المجمدة ، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش ، وكذلك العطارة والسكر ، والزيت ، والأرز ، والمكرونة ، والفول ، وما عداها من السلع التي تباع بأسعار تنافسية ، وفي متناول الأسر .

الأقصر

سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر ، اللواء عماد أبو العزايم ، افتتح مساء أمس الخميس ، معرض « أهلًا رمضان » والذي يقام هذا العام في مدينة الأقصر ، أمام محطة السكك الحديدية ، في حضور كل من رئيس مجلس مدينة الأقصر ، العميد أيمن الشريف ، ووكيل وزارة التموين ، الدكتور تامر صلاح ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، أحمد عبيد ، ومدير الصندوق الاجتماعي ، إبراهيم أحمد .

معرض « أهلًا رمضان » في الأقصر ، يستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم . وبدوره قال تامر صلاح ، ، إنَّ الوزارة تستهدف من إقامة معارض « أهلًا رمضان » ، في مختلف محافظات الجمهورية ، وتوفير جميع السلع الغذائية ، التي تحتاجها الأسر المصرية ، ومنها اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها ، وذلك من خلال تخفيضات ، تتراوح ما بين 15 إلى 20% ، عن نظيرتها في الأسواق من أجل السيطرة على الأسعار .

السويس

افتتح محافظ السويس ، اللواء أحمد حامد ، معرض « أهلًا رمضان » ، الذي يقام هذا العام في « أرض المعارض » ، وذلك من أجل توفير السلع الغذائية المتنوعة للمواطنين .

وتنظم معرض « أهلًا رمضان » هذا العام ، الغرفة التجارية المصرية في السويس ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية .

ويشارك في المعرض ، شركات مواد غذائية وشركات بترول ، والأسر المنتجة في مديرية التضامن الاجتماعي ، والمدارس المنتجة في مديرية التربية والتعليم والأسر المعيلة .

البحر الأحمر

أشار محافظ البحر الأحمر ، اللواء أحمد عبد الله ، إلى أنَّ الهدف من افتتاح معارض « أهلًا رمضان » في مختلف أنحاء الجمهورية ، هو تخفيف العبء على المواطنين ، وكذلك القضاء على ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار .

وقال اللواء أحمد عبد الله ، إنَّ هناك مراقبة مستمرة لهذه الأسواق ، مع الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع والمواد الغذائية .

وأشار إلى أنَّ الأسعار داخل معرض « أهلًا رمضان » ، في شارع « النصر » بمدينة الغردقة ، وتنخفض بنسبة 25% عن المحلات التجارية الأخرى في الأسواق ، لافتًا إلى أنَّ المحافظة ، تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين ، بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك .

شمال سيناء

شمال سيناء خصوصًا ، كان لها نصيب كبير من الاهتمام من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إذ تسابق المئات من أهالي مدينة العريش في شمال سيناء ، من أجل شراء احتياجاتهم من خلال معرض « أهلًا رمضان » ، الذي افتتحه اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، محافظ شمال سيناء ، أمس الخميس ، في وسط المدينة .

وشهد معرض « أهلًا رمضان » ، إقبالًا كبيرًا من الأهالي ، خصوصًا على شراء اللحوم ، التي تراوحت أسعارها ما بين 80 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلوجرام ، وشراء التمور وجميع احتياجاتهم لشهر رمضان ، من أصناف متعددة توفرت في المعرض .

سوهاج

أعلن محافظ سوهاج ، الدكتور أيمن عبد المنعم ، تجهيز معرض « أهلًا رمضان » ، وذلك في مركز ومدينة « طما » ، مشيرًا إلى أنَّ افتتاح هذا المعرض ، يأتي في إطار خطة المحافظة ، للاستعداد إلى شهر رمضان المبارك ، وإقامة معارض « أهلًا رمضان » في جميع المراكز والمدن والقرى .

وقال اللواء أيمن عبد المنعم ، إنَّ محافظة سوهاج حريصة كل الحرص ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكذلك تعليمات رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، التي تشدد مرارًا وتكرارًا ، على ضرورة رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وضبط الأسعار .

البحيرة

أشارت المهندسة نادية عبده ، محافظ البحيرة ، إلى تكثيف الجهود من أجل فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، في جميع مراكز ومدن المحافظة ، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، الذي يفصلنا عنه أيام معدودة ، من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين .

وقالت المهندسة نادية عبده ، إنَّ منافذ بيع السلع المخفضة في مراكز المحافظة ، بلغت مائتي منفذ ، بينها 58 منفذًا تتبع الوحدات المحلية في المدن والقرى ، و11 منفذًا تتبع الغرفة التجارية ، فضلًا عن 24 منفذًا تتبع القوات المسلحة ، و74 منفذًا تتبع مدارس التعليم الفني .

أسيوط

محافظ أسيوط ، المهندس ياسر الدسوقي ، افتتح صحبة مدير الأمن ، اللواء جمال شكر ، أمس الخميس ، معرض « أهلًا رمضان » ، في مناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم .

ويأتي افتتاح معرض « أهلًا رمضان » في أسيوط ، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي توجه دائمًا بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل .

وأشار محافظ أسيوط ، المهندس ياسر الدسوقي ، إلى « أننا حريصون على إقامة معارض السلع الغذائية [ أهلًا رمضان ] بأسعار مخفضة ، في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل » .

ولفت الدسوقي ، إلى التواصل الدائم مع رئاسة مجلس الوزراء ؛ من أجل متابعة استعدادات محافظة أسيوط خلال شهر رمضان المبارك ، موضحًا أنَّ معارض « أهلًا رمضان » ، يتم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ، والغرفة التجارية ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والوحدات المحلية ، والتي يتم من خلالها توفير السلع الغذائية ، بأسعار مخفضة للمواطنين .

وتتراوح التخفيضات ، بين 15% إلى 20% ، مقارنة بالأسعار النظيرة في الأسواق الأخرى ، من أجل تخفيف ‏العبء عن المواطنين وإتاحة وتوفير الاحتياجات .

جنوب سيناء

افتتح محافظ جنوب سيناء ، اللواء خالد فودة ، رفقة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الدكتورة نيفين جامع ، معرض «أهلًا رمضان» للسلع الاستهلاكية .

وتنظم المعرض هذا العام ، الغرفة التجارية في محافظة جنوب سيناء ، بمشاركة شركات كبرى ، وبالتنسيق مع مديرية التموين والصندوق الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء .

وشهد الافتتاح ، اللواء محمود عيس ، السكرتير العام ، والدكتور مجدي الديب ، مدير الصندوق الاجتماعي بالمحافظة ، وفوزي همام ، رئيس مدينة طور سيناء ، وسامي عبد القادر ، وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، ونائب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة .

وأشار اللواء خالد فودة ، إلى أنَّ معرض « أهلًا رمضان » ، يستهدف توفير احتياجات الأسرة خلال شهر رمضان الكريم ، وكذلك ورفع العبء عن كاهل المواطنين ، عبر توفير السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان عالية الجودة بأسعار مخفضة عن الأسواق .

كما أن افتتاح المعرض ، يستهدف وفق المحافظ ، توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة ، واستكمال السلع التي تنفذ أولًا بأول ، مشيرًا إلى أنَّ جميع السلع أسعارها تنافسية ، وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين .

الأسماك

رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، اللواء مدحت الأعصر ، أكد توافر الأسماك بكميات هائلة ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية .

ولفت اللواء مدحت الأعصر ، إلى أنَّ الشركة المصرية لتسويق الأسماك ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، تضخ شهريًا ما يقرب من 150 طنًا من الأسماك في جميع فروعها ، وفي المجمعات التابعة للشركة القابضة ، مشيرًا إلى أنَّ الشركة وقَّعت بروتوكول تعاون ، مع الهيئة العامة للثروة السمكية ، وتمَّ ضخ 1400 طن ، في الفترة من نوفمبر وحتى أبريل الماضي .

وأوضح الأعصر ، أنَّ الكيلو جرام من السمك البوري البلدي ، يباع بسعر 40 جنيهًا ، والكيلو جرام من السمك البلطي البلدي بسعر 22 جنيهًا ، والكيلو جرام من السمك البلطي أسوان شبار بسعر 21 جنيهًا ، والكيلو جرام من السمك المكاريل المجمد الياباني بسعر 25 جنيهًا ، والكيلو جرام من السمك قشر بياض بسعر 65 جنيهًا ، والكيلو جرام من الفليه باسا أحمر بسعر 36 جنيهًا ، والكيلو جرام من الرنجة المغلفة بسعر 38 جنيهًا ، والكيلو جرام من الجمبري بقشره بسعر 160 جنيهًا ، والكيلو جرام من فيليه قشر بياض بسعر 125 جنيهًا ، والكيلو جرام من الفيليه البلطي بسعر 90 جنيهًا ، وسعر علبة التونة المفتتة بسعر 11 جنيهًا ، والتونة قطع بسعر 21 جنيهًا .

بدوره ، شدد الدكتور محمد عاطف ، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، على توافر السلع في جميع فروع الشركة الموجودة في 12 محافظة في الوجه القبلي ، إلى جانب السيارات المتنقلة .

وقال رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، إنَّه في سياق الخطة التطويرية للشركة ، فإنَّه تمَّ تطوير 54 مجمعًا تابعًا ، تتراوح تكلفة المجمع الواحد من اثنين إلى ثلاثة ملايين جنيه .

وأشار الدكتور محمد عاطف ، إلى أن الشركة ، تستهدف تطوير 15 مجمعًا في نهاية العام المالي الحالي ، وتزويدهم بكاميرات تليفزيونية ، ورفع كفاءة العمالة من خلال الدورات التدريبية .

وأضاف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، « أننا نستهدف بنهاية 2018/19 ، زيادة المبيعات بنحو 1.5 مليار جنيه ، من أجل أن تبلغ 18.5 مليار جنيه ، مقارنة بـ17 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/17 » .

واختتم الدكتور محمد عاطف ، بأن الشركة تستهدف تحقيق ما لا يقل عن 200 مليون جنيه صافي أرباح .