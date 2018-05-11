«مصر 365» تقدّم لك دليلك لسلع «أهلا رمضان» في جميع المحافظات

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من الشمال إلى الجنوب وشرقًا وغربًا ، انتشرت معارض « أهلًا رمضان » ، التي تنظمها وزارة التموين ، بالاشتراك مع التجار في القطاع الخاص ، لعرض السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك ، بأسعار مخفضة ومناسبة ، خصوصًا لشريحة محدودي الدخل .

بدوره ، أكد اللواء مدحت الأعصر ، رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أنَّ الشركة تطرح منتجاتها بمعارض « سوبر ماركت أهلًا رمضان » ، وذلك بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنحو 20% .

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وافتتح المحافظون والمسؤولون التنفيذيون ، معارض « أهلًا رمضان » ، في جميع المحافظات ، بالدلتا والصعيد والقاهرة وسيناء والمحافظات الحدودية .

المنيا

افتتح السكرتير العام لمحافظة المنيا ، محمد عبد الفتاح ، نائبًا عن عصام البديوي ، محافظ المنيا ، معرض « أهلًا رمضان » للسلع الغذائية ، والذي يقام هذا العام في استراحة المحافظة القديمة ، الكائنة على « كورنيش النيل » في مدينة المنيا .

ويستمر معرض « أهلًا رمضان » ، حتى نهاية شهر رمضان الكريم . ولفت « عبد الفتاح » إلى أنَّ المعرض ، يضم سلعًا تموينية وموادًا غذائية متنوعة ، من اللحوم والدواجن المجمدة ، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش ، وكذلك العطارة والسكر ، والزيت ، والأرز ، والمكرونة ، والفول ، وما عداها من السلع التي تباع بأسعار تنافسية ، وفي متناول الأسر .

الأقصر

سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر ، اللواء عماد أبو العزايم ، افتتح مساء أمس الخميس ، معرض « أهلًا رمضان » والذي يقام هذا العام في مدينة الأقصر ، أمام محطة السكك الحديدية ، في حضور كل من رئيس مجلس مدينة الأقصر ، العميد أيمن الشريف ، ووكيل وزارة التموين ، الدكتور تامر صلاح ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، أحمد عبيد ، ومدير الصندوق الاجتماعي ، إبراهيم أحمد .

معرض « أهلًا رمضان » في الأقصر ، يستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم . وبدوره قال تامر صلاح ، ، إنَّ الوزارة تستهدف من إقامة معارض « أهلًا رمضان » ، في مختلف محافظات الجمهورية ، وتوفير جميع السلع الغذائية ، التي تحتاجها الأسر المصرية ، ومنها اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها ، وذلك من خلال تخفيضات ، تتراوح ما بين 15 إلى 20% ، عن نظيرتها في الأسواق من أجل السيطرة على الأسعار .

السويس

افتتح محافظ السويس ، اللواء أحمد حامد ، معرض « أهلًا رمضان » ، الذي يقام هذا العام في « أرض المعارض » ، وذلك من أجل توفير السلع الغذائية المتنوعة للمواطنين .

وتنظم معرض « أهلًا رمضان » هذا العام ، الغرفة التجارية المصرية في السويس ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية .

ويشارك في المعرض ، شركات مواد غذائية وشركات بترول ، والأسر المنتجة في مديرية التضامن الاجتماعي ، والمدارس المنتجة في مديرية التربية والتعليم والأسر المعيلة .

البحر الأحمر

أشار محافظ البحر الأحمر ، اللواء أحمد عبد الله ، إلى أنَّ الهدف من افتتاح معارض « أهلًا رمضان » في مختلف أنحاء الجمهورية ، هو تخفيف العبء على المواطنين ، وكذلك القضاء على ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار .

وقال اللواء أحمد عبد الله ، إنَّ هناك مراقبة مستمرة لهذه الأسواق ، مع الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع والمواد الغذائية .

وأشار إلى أنَّ الأسعار داخل معرض « أهلًا رمضان » ، في شارع « النصر » بمدينة الغردقة ، وتنخفض بنسبة 25% عن المحلات التجارية الأخرى في الأسواق ، لافتًا إلى أنَّ المحافظة ، تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين ، بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك .

شمال سيناء

شمال سيناء خصوصًا ، كان لها نصيب كبير من الاهتمام من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إذ تسابق المئات من أهالي مدينة العريش في شمال سيناء ، من أجل شراء احتياجاتهم من خلال معرض « أهلًا رمضان » ، الذي افتتحه اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، محافظ شمال سيناء ، أمس الخميس ، في وسط المدينة .

وشهد معرض « أهلًا رمضان » ، إقبالًا كبيرًا من الأهالي ، خصوصًا على شراء اللحوم ، التي تراوحت أسعارها ما بين 80 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلوجرام ، وشراء التمور وجميع احتياجاتهم لشهر رمضان ، من أصناف متعددة توفرت في المعرض .

سوهاج

أعلن محافظ سوهاج ، الدكتور أيمن عبد المنعم ، تجهيز معرض « أهلًا رمضان » ، وذلك في مركز ومدينة « طما » ، مشيرًا إلى أنَّ افتتاح هذا المعرض ، يأتي في إطار خطة المحافظة ، للاستعداد إلى شهر رمضان المبارك ، وإقامة معارض « أهلًا رمضان » في جميع المراكز والمدن والقرى .

وقال اللواء أيمن عبد المنعم ، إنَّ محافظة سوهاج حريصة كل الحرص ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكذلك تعليمات رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، التي تشدد مرارًا وتكرارًا ، على ضرورة رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وضبط الأسعار .

البحيرة

أشارت المهندسة نادية عبده ، محافظ البحيرة ، إلى تكثيف الجهود من أجل فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، في جميع مراكز ومدن المحافظة ، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، الذي يفصلنا عنه أيام معدودة ، من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين .

وقالت المهندسة نادية عبده ، إنَّ منافذ بيع السلع المخفضة في مراكز المحافظة ، بلغت مائتي منفذ ، بينها 58 منفذًا تتبع الوحدات المحلية في المدن والقرى ، و11 منفذًا تتبع الغرفة التجارية ، فضلًا عن 24 منفذًا تتبع القوات المسلحة ، و74 منفذًا تتبع مدارس التعليم الفني .

أسيوط

محافظ أسيوط ، المهندس ياسر الدسوقي ، افتتح صحبة مدير الأمن ، اللواء جمال شكر ، أمس الخميس ، معرض « أهلًا رمضان » ، في مناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم .

ويأتي افتتاح معرض « أهلًا رمضان » في أسيوط ، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي توجه دائمًا بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل .

وأشار محافظ أسيوط ، المهندس ياسر الدسوقي ، إلى « أننا حريصون على إقامة معارض السلع الغذائية [ أهلًا رمضان ] بأسعار مخفضة ، في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل » .

ولفت الدسوقي ، إلى التواصل الدائم مع رئاسة مجلس الوزراء ؛ من أجل متابعة استعدادات محافظة أسيوط خلال شهر رمضان المبارك ، موضحًا أنَّ معارض « أهلًا رمضان » ، يتم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ، والغرفة التجارية ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والوحدات المحلية ، والتي يتم من خلالها توفير السلع الغذائية ، بأسعار مخفضة للمواطنين .

وتتراوح التخفيضات ، بين 15% إلى 20% ، مقارنة بالأسعار النظيرة في الأسواق الأخرى ، من أجل تخفيف ‏العبء عن المواطنين وإتاحة وتوفير الاحتياجات .

جنوب سيناء

افتتح محافظ جنوب سيناء ، اللواء خالد فودة ، رفقة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الدكتورة نيفين جامع ، معرض «أهلًا رمضان» للسلع الاستهلاكية .

وتنظم المعرض هذا العام ، الغرفة التجارية في محافظة جنوب سيناء ، بمشاركة شركات كبرى ، وبالتنسيق مع مديرية التموين والصندوق الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء .

وشهد الافتتاح ، اللواء محمود عيس ، السكرتير العام ، والدكتور مجدي الديب ، مدير الصندوق الاجتماعي بالمحافظة ، وفوزي همام ، رئيس مدينة طور سيناء ، وسامي عبد القادر ، وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، ونائب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة .

وأشار اللواء خالد فودة ، إلى أنَّ معرض « أهلًا رمضان » ، يستهدف توفير احتياجات الأسرة خلال شهر رمضان الكريم ، وكذلك ورفع العبء عن كاهل المواطنين ، عبر توفير السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان عالية الجودة بأسعار مخفضة عن الأسواق .

كما أن افتتاح المعرض ، يستهدف وفق المحافظ ، توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة ، واستكمال السلع التي تنفذ أولًا بأول ، مشيرًا إلى أنَّ جميع السلع أسعارها تنافسية ، وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين .

الأسماك

رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، اللواء مدحت الأعصر ، أكد توافر الأسماك بكميات هائلة ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية .

ولفت اللواء مدحت الأعصر ، إلى أنَّ الشركة المصرية لتسويق الأسماك ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، تضخ شهريًا ما يقرب من 150 طنًا من الأسماك في جميع فروعها ، وفي المجمعات التابعة للشركة القابضة ، مشيرًا إلى أنَّ الشركة وقَّعت بروتوكول تعاون ، مع الهيئة العامة للثروة السمكية ، وتمَّ ضخ 1400 طن ، في الفترة من نوفمبر وحتى أبريل الماضي .

وأوضح الأعصر ، أنَّ الكيلو جرام من السمك البوري البلدي ، يباع بسعر 40 جنيهًا ، والكيلو جرام من السمك البلطي البلدي بسعر 22 جنيهًا ، والكيلو جرام من السمك البلطي أسوان شبار بسعر 21 جنيهًا ، والكيلو جرام من السمك المكاريل المجمد الياباني بسعر 25 جنيهًا ، والكيلو جرام من السمك قشر بياض بسعر 65 جنيهًا ، والكيلو جرام من الفليه باسا أحمر بسعر 36 جنيهًا ، والكيلو جرام من الرنجة المغلفة بسعر 38 جنيهًا ، والكيلو جرام من الجمبري بقشره بسعر 160 جنيهًا ، والكيلو جرام من فيليه قشر بياض بسعر 125 جنيهًا ، والكيلو جرام من الفيليه البلطي بسعر 90 جنيهًا ، وسعر علبة التونة المفتتة بسعر 11 جنيهًا ، والتونة قطع بسعر 21 جنيهًا .

بدوره ، شدد الدكتور محمد عاطف ، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، على توافر السلع في جميع فروع الشركة الموجودة في 12 محافظة في الوجه القبلي ، إلى جانب السيارات المتنقلة .

وقال رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، إنَّه في سياق الخطة التطويرية للشركة ، فإنَّه تمَّ تطوير 54 مجمعًا تابعًا ، تتراوح تكلفة المجمع الواحد من اثنين إلى ثلاثة ملايين جنيه .

وأشار الدكتور محمد عاطف ، إلى أن الشركة ، تستهدف تطوير 15 مجمعًا في نهاية العام المالي الحالي ، وتزويدهم بكاميرات تليفزيونية ، ورفع كفاءة العمالة من خلال الدورات التدريبية .

وأضاف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، « أننا نستهدف بنهاية 2018/19 ، زيادة المبيعات بنحو 1.5 مليار جنيه ، من أجل أن تبلغ 18.5 مليار جنيه ، مقارنة بـ17 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/17 » .

واختتم الدكتور محمد عاطف ، بأن الشركة تستهدف تحقيق ما لا يقل عن 200 مليون جنيه صافي أرباح .