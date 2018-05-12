الكويت تطلب التعاقد مع معلمين مصريين وتونسيين

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تابع موقع مصر 365 اعتزام وزارة التربية التابعة إلى دولة الكويت إلى فتح باب التعاقدات الخارجية في عدد من التخصصات بعد أن أوضحت الإحصائيات الرسمية إلى قلة أعداد المعلمين الراغبين في العمل بمجال التعليم محلياً بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وسائل الإعلام الكويتية المختلفة.

وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية أن أولى وجهاتها الخارجية في مجال التعاقدات مع المعلمين هي جمهورية مصر العربية وذلك في ثلاثة تخصصات وهي الديكور والتربية الفنية للذكور، والتربية الموسيقية للإناث، أما الجهة الثانية التي تعزم الوزارة التوجه إليها هي الدولة التونسية بتخصص التربية البدنية للإناث واللغة الفرنسية للذكور.

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وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية عبر كتاب رسمي صادر عنها عن فتح باب استقبال طلبات جموع الراغبين في العمل في سلك التعليم من جمهورية مصر العربية والدولة التونسية في التخصصات التربوية سالفة الذكر على أن يتم التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة الكويتية.

ومن الشروط التي أقرتها وزارة التربية الكويتية هي أن يكون الراغب في الالتحاق بالسلك التعليمي قد حصل على معدل جيد في شهادة التخرج، على جانب شرط الخبرة في المجال لا تقل عن سنتين لأصحاب المؤهلات التربوية، وثلاث سنوات لغيرها، وقد أوضحت الوزارة أن من سوف يتم قبول طلبه سوف يتم التواصل معه على الرقم الذي تم وضعه من خلال الطلب الذي تقدم به المتقدم في طلبه المقدم إلكترونياً.

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