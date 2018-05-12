بالفيديو: الركاب يقتحمون ماكينات تذاكر المترو ومشادات داخل المحطات بسبب ارتفاع سعر تذكرة المترو

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تابع موقع مصر 365 قيام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو قد تم تصويره من داخل “محطة مترو حلوان” حيث أوضح الفيديو قيام عدد من المواطنين باقتحام ماكينات تذاكر المترو دون الحصول على تذاكر في إطار احتجاجهم على رفع أسعار تذاكر المترو.

وقد اندفع عدد من الركاب في اتجاه ماكينات مترو الأنفاق وبالتحديد في محطة حلوان دون الحصول على تذاكر المترو في إطار احتجاجهم على رفع أسعار التذاكر.

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ويجدر هنا الإشارة إلى قيام وزارة النقل والمواصلات والممثل لها “الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق” قد قررت تغيير منظومة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق ابتداءً من صباح أمس الموافق يوم الجمعة ليتم تحديد سعر تذكرة مترو الأنفاق على عدد المحطات ليصبح سعرها من ثلاثة جنيها إلى سبعة جنيهات بدلاً من اثنين جنيه فقط.