روسيا اليوم تعتذر عن استفتاء “حلايب وشلاتين” : وتؤكد أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر

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قامت إدارة موقع “روسيا اليوم” الإخباري بحذف استطلاع الرأي التابع لمثلث حلايب المصري، كما قامت إدارة الموقع الإخباري بتقديم إعتذار، مؤكدة أنها لم تشكك في وحدة الأراضي المصرية.

كما قامت “روسيا اليوم ” بنشر اعتذار رسمي عن ما صدر عن استطلاع حول تبعية مثلث حلايب المصري، وقالت:”تأسف إدارة قناة لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصرى، فإنها توضح أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك فى وحدة أراضيها”.

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وقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها الشديد لاستطلاع الرأي الذي قام بنشره موقع “روسيا اليوم بشأن تبعية مثلث حلايب المصري.

ومن جهة أخرى أكد المستشار “أحمد أبو زيد” الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزارة قد تواصلت مع الجانب الروسي.

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