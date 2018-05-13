«مصر 365» في قلب احتجاجات المترو.. «مش هندفع» (فيديو)

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شهدت محطة مترو المعادي في الخط الأول « المرج – حلوان » ، احتجاجات عارمة من المواطنين ، الذين عبروا بوابات التذاكر الإلكترونية من دون تذاكر .

وأعرب المواطنون عن غضبهم ، بعد رفع قيمة التذاكر ، من جنيهين إلى ثلاثة وخمسة وسبعة جنيهات .

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وكانت وزارة النقل ، قررت في ساعة متأخرة من مساء الخميس الفائت ، ربط سعر تذكرة مترو الأنفاق بعدد المحطات ، على أن يزيد سعر التذكرة من جنيهين ، إلى 3 و5 و7 جنيهات ، وهو الأمر الذي قوبل بغضب عارم من المواطنين ، الذين رفضوا الزيادة ، خاصة في ظل ثبات الأجور .