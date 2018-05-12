وزير النقل عن «زيادة سعر تذكرة المترو»: مكانش مفاجئ.. ومش هنتراجع عنه

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قال وزير النقل ، الدكتور هشام عرفات ، اليوم السبت ، إن قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق ، لم يكن مفاجئا لأحد ، بل كان متوقعا قبل فترة للجميع ، وزاد : « السعر القديم اللي كانت التذاكر بتتباع بيه ، مفيهوش أي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية أبدا » .

وخلال مداخلة هاتفية ، في برنامج « بالورقة والقلم » ، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي ، على فضائية ten ، اليوم السبت ، قال الدكتور هشام عرفات ، إن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق ، سوف يتم توجيهها من أجل إجراء عمليات صيانة وتحديث ، لخطوط مترو الأنفاق .

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