وزير النقل: «مين قال إن سواق المترو بيقبض 12 ألف جنيه.. هما 8500 بس»

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قال وزير النقل ، الدكتور هشام عرفات ، إن ما يتردد بشأن حصول سائق قطار مترو الأنفاق ، على 12 ألف جنيه راتب شهري ، أمر غير صحيح على الإطلاق ، متابعا : « أكتر راتب بياخده سواق مترو ، قرب يطلع معاش ، هو 8500 جنيه بس » .

وخلال حواره في برنامج « على مسؤوليتي » ، المذاع على فضائية « صدى البلد » ، مع الإعلامي أحمد موسى ، أضاف وزير النقل ، قائلا : « مش صحيح إم الوزارة بتصرف إيرادات مترو الأنفاق ، على الرواتب والحوافز ، للعاملين في الهيئة العامة لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق » .

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وتابع الدكتور هشام عرفات ، قائلا : « مفيش أرباح للعاملين ، لكن في حوافز للموظفين ، والخط الأول تحديدا ، بيشتغل بمجهود خيالي من الناس » .

ولفت وزير النقل ، إلى أنه ورغم الزيادة الأخيرة في تذاكر مترو الأنفاق ، إلا أن مصر أرخص دولة في العالم ، من حيث سعر تذكرة مترو الأنفاق ، وزاد : « مفيش أي دولة في العالم بتدفع في المترو ، وهنا الوزير بنفسه بيدفع ثمن التذكرة ، هو والأمن الخاص به ، من جيوبهم ومالهم الخاص » .