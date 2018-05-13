اليوم.. شكري ولافروف يبدآن الجولة الرابعة من المشاورات المصرية الروسية

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تشهد العاصمة الروسية موسكو ، اليوم الأحد ، المشاورات المصرية الروسية ، في إطار صيغة ( 2 + 2 ) ، بين وزيري خارجية ودفاع مصر وموسكو ، التي تنعقد للمرة الرابعة بشكل منتظم .

المستشار أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، أكد في بيان صحفي عنه ، أمس السبت ، أن مباحثات السفير سامح شكري ، وزير الخارجية المصري ، ونظيره الروسي ، سيرجي لافروف ، تتطرق إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وموسكو ، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية ، استنادا للطفرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين ، في أعقاب الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، إلى مصر ، في ديسمبر من العام الفائت 2017 ، والتي شهدت التوقيع على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية ، وما تلى ذلك من استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين ، في شهر أبريل الماضي .

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ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، في بيانه ، إلى أن الوزيرين المصري والروسي ، سوف يستعرضان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن ، إضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني ، والمواقف المصرية والروسية تجاهها ، فضلا عن كيفية تطوير أطر التعاون ، والتنسيق بين البلدين ، في مجال مكافحة الإرهاب .

يذكر أن الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا ، بصيغة ( 2 + 2 ) ، تم تفعيله في العام 2013 .