تواضروس يترأس احتفالات ظهور العذراء في الزيتون: نتذكر عمل الله معنا

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بحضور أساقفة المجمع المقدس ، وحشد غفير من شعب الكنيسة ، ترأس البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الأحد ، داخل كاتدرائية العذراء في الزيتون ، قداس الاحتفال بمرور 50 عاما ، على ظهور السيدة مريم العذراء ، أعلى كنيستها ، في منطقة الزيتون في القاهرة .

وتستمر الاحتفالات بمرور 50 عاما ، على ظهور السيدة العذراء ، أعلى كنيستها في منطقة الزيتون بالقاهرة ، حتى صباح اليوم الأحد ، حيث يختم البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، الاحتفالات اليوم .

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وخلال القداس ، انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة ، في الطرق المؤدية للكنيسة ، كما أغلقت قوات الشرطة ، الشوارع بالحواجز الأمنية ، إضافة إلى ظهور الشرطة النسائية ، لتفتيش الحاضرات من النساء .

واعتبر البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أن ظهور السيدة مريم العذراء في الزيتون ، رسالة محبة وسلام وفرح ومؤازرة ، وزاد : « أمنا العذراء لها مكانتها الطيبة ، في قلوب كل المصريين ، مسيحيين ومسلمين ، ونحن نحتفل بهذه الاحتفالات الكبيرة ، التي نتذكر فيها عمل الله معنا ، ونتذكر كيف افتقدنا الله بهذه القديسة ، على أرضنا في بلادنا مصر » .