مستشار محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من 80% من مشروع روضة السيدة في تل العقارب

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مستشار محافظ القاهرة لتطوير العشوائيات المهندس خليل شعث أنه سوف يتم الانتهاء من نسبة 80% من مشروع “روضة السيدة” تل العقارب، وتأتي تلك الخطوات في إطار رؤية محافظة القاهرة من أجل تطوير المناطق الغير آمنة والعشوائية قبل نهاية العام الجاري 2018.

وقد أعلن المهندس خليل شعث خلال مداخلة هاتفية له عبر الهاتف على القناة الفضائية دريم في برنامج “صباح دريم” اليوم الموافق الأحد قائلاً “إن المناطق العشوائية تنقسم إلى مناطق ذات خطورة عالية ومناطق لا تصلح للسكن، وفي تلك الحالة يتم تطوير المكان ليتم إعادة تأهيله مرة أخرى بالسكان من المواطنين المصريين”.

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وأضاف قائلاً “إن منطقة تل العقارب تبلغ مساحتها حوالي 6,5 فدان، يقطنها أكثر من ستمائة وخمسين عائلة”، وأشار أنه قد تم الاتفاق مع جزء من تلك الأسر من أجل تخصيص إيجار مؤقت لهم إلى حين أن يتم الانتهاء من المشروع والعودة إلى السكن مرة أخرى، وقد تم الاتفاق مع جزء آخر من العائلات التي تقطن المنطقة من أجل الحصول على وحدة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر بشكل مؤقت خلال الوقت الراهن.

وأوضح أن مشروع روضة السيدة سوف يضم ثمانمائة وخمسة عشر وحدة سكنية، ومائتين خمسين وحدة تجارية، وأكد على أن المشروع السكني من أجل تطوير تل العقارب سوف يتم الانتهاء منه خلال شهر يونيو القادم لعام 2018.

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