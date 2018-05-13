البرلمان يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “البحوث الإكلينيكية”

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تابع موقع مصر 365 موافقة البرلمان المصري تحت رئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون “تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية” من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون بناء على اقتراح قد تم تقديمه من قبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.

وقد بدأت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الموافق يوم الأحد حيث أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن مشروع قانون “تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية” الذي سوف يتم مناقشة من قبل البرلمان يتم فيها مخاطبة التجارب الإكلينيكية الطبية فقط التي يتم إجراؤها من قبل المبحوثين، ومسؤول عن الرقابة والإشراف على تلك التجارب التي تتم على مبحوثين داخل الدول المصرية ومصريين الجنسية.

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وقد أعلن وزير الصحة والسكان قائلاً “البحوث الطبية تنقسم إلى تجارب قبل الإكلينيكية ثم الإكلينيكية، والتجارب قبل الإكلينيكية لابد أن تتم إما في المعمل أو على حيوانات ولا يمكن أو يصرح أو يسمح على أن تجري على أي من البشر إلا نخلي البشر هما التجارب، وهذا أمر معمول به في العالم كله، ومشروع القانون الحالي لا يتعامل إلا مع التجارب الإكلينيكية”.

وأوضح أن التجارب الطبية الإكلينيكية قد يتم إجرائها من قبل أستاذ جامعي أو من قبل دكتور أو طبيب بيطري أو صيدلي على المبحوثين تبعاً لمشروع القانون الجديد، وأشار قائلاً ” في النهاية لو أي أحد ارتكب أي خطأ في هذه التجربة المسئول عن المبحوثين هي وزارة الصحة والسكان هي المسئولة عن صحة المواطنين”

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