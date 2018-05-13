الصوت والضوء تعلن عن مفاجأة سارة لكل العائلات خلال شهر رمضان

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن “التذكرة العائلية” الخاصة بعروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان الكريم في مناطق “الصوت والضوء الخمسة وهي كالتالي في منطقة الأهرامات، وأبو سمبل، والكرنك، وفيلة، وإدفو بعد أن تجهزت تلك المناطق بالكامل لاستقبال الشهر الفضيل.

وقد أعلنت الشركة أن التذكرة العائلية تخفيضات إلى العائلات العربية والعائلات المصرية من أجل حضور عروض الضوء والصوت، وقد أعلن رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية سامح سعد بأن التذكرة العائلية سوف تستمر طول شهر رمضان الكريم من أجل إتاحة الفرصة إلى العائلات العربية والمصرية للحصول على رحلة للثقافة والترفيه معاً وخصوصاً بعد أن حققت تلك التذكرة نجاح باهر خلال الفترة السابقة وبالتحديد في أعياد الربيع.

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وأعلن سامح سعد أن سعر التذكرة العائلية والتي تتكون من 5 أفراد تكون بمبلغ مائتين جنيه فقط بدلاً من مائتين وخمسين جنيه بخصم خمسين جنيه من قيمة التذكرة، والتذكرة العائلية لأربع أفراد تكون بمبلغ مائة وثمانين جنيه بدلاً من مائتين جنيه.

وأكد أن الهدف من تلك العروض هو استمتاع الزوار بالأجواء الرمضانية المصرية في أحضان الحضارات القديمة مما يعمل على تحقيق الترفيه والثقافة والتوعية وهذا هو دور شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وأضاف أن الخصم يشجع جميع العائلات على الاستفادة من الخصم وترفيه جميع أفراد العائلة بأسعار مخفضة.

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