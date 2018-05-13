الداخلية تلقي القبض على “توفيق عكاشة”.. تعرف على الأسباب

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أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه في ظهر اليوم قامت قوات الشرطة المصرية بإلقاء القبض على الإعلامي المشهور” توفيق عكاشة”، أثناء تواجده في منطقة العجوزة، أثناء استقلاله لسيارته الخاصة.

وأكد المصدر أن الإعلامي توفيق عكاشة كان هارباً من تنفيذ حكم بالسجن لمدة عام، بتهمة التزوير في شهادة الدكتوراه.

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كما أشار المصدر الأمني أنه من المفترض أن يتم ترحيل “توفيق عكاشة” إلى قسم أول مدينة نصر حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر ضده، مشيراً إلى أنه قد تم تحرير محضر رسمي بتفاصيل القبض عليه، وتم إخطار النيابة العامة بذلك، وهي الجهة المختصة للتحقيق في هذا الأمر.

جدير بالذكر أن محكمة جنح استئناف مدينة نصر قد أيدت حكم الحبس على الإعلامي توفيق عكاشة لمدة عام مع الشغل، في شهر سبتمبر 2017، ووجهت إليه تهمة التزوير في شهادة الدكتوراه.

كما أكدت التحقيقات أن “توفيق عكاشة” قد قام بتزوير شهادة الدكتوراه، والمنسوبة لاحدى الجامعات الأمريكية الغير معتمدة، وأنها غير موجودة على الأراضي المصرية، وهذا بجانب عدم قيده بهذه الجامعة، وأكدت التحقيقات أن توفيق عكاشة قام بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

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