عاجل.. أمن القاهرة يقبض على توفيق عكاشة

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ألقت الأجهزة الأمنية ، في مديرية أمن القاهرة ، قبل قليل ، القبض على توفيق عكاشة ، مالك ورئيس قناة « الفراعين » الفضائية .

وعن أسباب إلقاء القبض على عكاشة ، قالت مصادر أمنية ، في تصريحات صحفية عنها ، اليوم الأحد ، إن عكاشة صدر بحقه ، قرار ضبط وإحضار ، نظرا لصدور حكم نهائي ضده ، في قضية تزوير شهادة الدكتوراه .

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وكانت محكمة جنح مدينة نصر ، قضت في وقت سابق ، بحبس توفيق عكاشة ، لمدة سنة ، بتهمة تزوير شهادة حصوله على « الدكتوراه » ، وأيدت المحكمة الحكم على عكاشة ، ورفضت استئناف الحكم .