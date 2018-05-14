مترو الأنفاق يدفع بنصف مليون جنيه «فكة» لمواجهة الزحام

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد ، أنها دفعت بنصف مليون جنيه « فكة » ، من أجل التغلب على الزحام والتكدسات ، أمام منافذ بيع التذاكر في المحطات المختلفة ، وذلك عقب قرار وزارة النقل ، ربط أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، بعدد المحطات .

الشركة أعلنت أيضا ، أنها زادت من منافذ توزيع الاشتراكات ، من أجل مواجهة الزيادة الكبيرة ، أمام منافذ الاشتراكات ، إضافة إلى قرار الشركة ، مد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال شهر رمضان ، وإجازة عيد الفطر ، حتى الساعة الواحدة صباحا ، بدلا من منتصف الليل .

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وزير النقل والمواصلات ، الدكتور هشام عرفات ، قرر إصدار اشتراكات شهرية ، بهدف التيسير على المواطنين ، وبنسب التخفيض المقررة في الاشتراكات الربع السنوية .

وفي أحدت تقرير لوزارة النقل ، تبين أن قطارات مترو الأنفاق ، شهدت 371 عطلا ، خلال العام المالي 2017 / 2018 ، بينها 12 عطلا مؤثرا .

وأوضح التقرير ، أن 106 من الأعطال ، كانت في الخط الأول ، إضافة إلى 265 أعطال ، في الخط الثاني ، حيث أكد التقرير ، أن الشركة بحاجة إلى 322 مليون جنيه بصورة عاجلة ، من أجل توريد قطع غيار للخطين الأول والثاني ، كما أن خطة « العَمْرات » ، تحتاج إلى 3 مليارات جنيه بشكل عاجل ، حيث يصل المبلغ المتوافر منها حتى الآن ، إلى 192 مليون جنيه فقط .

المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل ، محمد عز ، قال إن خطة تطوير الخطين الأول والثاني في مترو الأنفاق ، يبلغ إجمالي تكلفتها 30.7 مليار جنيه ، بينها 26.350 مليار للخط الأول فقط ، و4.41 مليار جنيه للخط الثاني .

ولفت محمد عز ، إلى أن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخط الأول ، تشمل ازدواج مرحلة ( المرج – المرج الجديدة ) ، إضافة إلى إنشاء ورشة « كوتسيكا » للوحدات المتحركة ، وأعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية ، وتوريد 850 بوابة تذاكر « لا تلامسية » ، في الخطين الأول والثاني ، وشراء 32 قطارا ، وتجديد 23 أخرى ، إضافة إلى تطوير نظم الإشارات ، والتحكم المركزي ، والاتصالات .