مترو الأنفاق يطلق «نظام اشتراكات جديد».. تعرّف عليه

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أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق ، أحمد عبد الهادي ، اليوم الإثنين ، عن استحداث نظام جديد من الاشتراكات ، في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، لافتًا إلى أن الشركة أطلقت هذا الاشتراك الشهري ، تخفيفًا عن كاهل المواطنين ، كما تم الإعلان عنه في جميع المحطات .

وكشف أحمد عبد الهادي ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « مساء dmc » ، المذاع على قناة « dmc »، مساء أمس الأحد ، عن تفاصيل الاشتراكات الشهرية الجديدة في مترو الأنفاق ، قائلًا إنّ هذه الاشتراكات مقسمة على نظام 4 شرائح ، وهي : « الأولى 8 محطات بمبلغ 130 جنيهًا ، والثانية 16 محطة بمبلغ 165جنيهًا ، أما الثالثة 26 محطة بمبلغ 190 جنيهًا ، والرابعة 37 محطة بمبلغ 250 جنيهًا » .

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ولفت المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق ، إلى أن الشركة حلّت أزمة الازدحام والتكدس ، التي وقعت يوم أول أمس السبت ، وذلك عبر توفير كمية كبيرة من العملات المعدنية « فكة » ، لشراء التذاكر .

وقال « عبد الهادي » ، إن «بعض المواطنين كانت لهم استفسارات ، بشأن معرفة نوع التذاكر ، وحساب عدد المحطات التي يرغبون في الانتقال منها وإليها » .

ونفى المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق ، علمه عن بيع تذاكر مترو الأنفاق ، في السوق السوداء ، مشيرا في الوقت ذاته ، إلى تكثيف الوجود الأمني داخل محطات المترو ، من أجل ضبط من وصفهم بـ« الخارجين عن القانون » ، لعدم تكرار الأحداث التي وقعت أمس ، من أحداث شغب واعتداء على النظام الجديد .

وأشار « عبد الهادي » ، إلى أن جميع خطوط شركة مترو الأنفاق ، تعمل بشكل منتظم ، كما أن الخدمة تسير بشكل جيد ، موضحا أن جميع رحلات المترو منتظمة ، ونفس عدد الرحلات المعتادة يوميًا ، وهي نحو 522 رحلة في الخط الأول « المرج – حلوان » ، و664 في الخط الثاني « شبرا الخيمة – المنيب » ، و430 رحلة في الخط الثالث « العتبة – بولاق الدكرور » .

ولفت المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق ، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الاشتراكات ، بعد تطبيق نظام التحصيل الجديد ، مشيرا إلى أن عدد الاشتراكات ، وصل يوم أمس الأحد ، إلى 8 آلاف و495 اشتراكًا ، مقارنة بـ1255 اشتراكًا ، يوم السبت الماضي.

وزارة النقل ، كانت قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الخميس الفائت ، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، إلى 3 جنيهات لعدد 9 محطات ، و5 جنيهات لعدد 16 محطة ، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة ، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط .

أما بالنسبة للأسعار الجديدة ، لاشتراكات مترو الأنفاق ، فقد جاءت كالتالي : « الشريحة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا » ، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33% ، و « الشريحة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا » ، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50% ، و « الشريحة الثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا » ، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97 جنيه بنسبة تخفيض 57.5% ، و « الشريحة الرابعة لعدد 37 محطة » ، بمبلغ 700 جنيه ، وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89 جنيهات بنسبة تخفيض 44.4% .