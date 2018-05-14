مصادر أمنية: إلقاء القبض على توفيق عكاشة لهروبه من حكم قضائي

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تابع موقع مصر 365 قيام قوات الأمن التابعة لمحافظة الجيزة إلقاء القبض على الإعلامي الشهير “توفيق عكاشة” وذلك في منظمة العجوزة، وذلك لهروبه من حكم قضائي صادر ضده على خلفية اتهامه بتزوير شهادة دكتوراه من جامعة أمريكية.

وقد أعلنت المصادر الأمنية مسؤولة في مباحث الجيزة عن إلقاء القبض على الإعلامي توفيق عكاشة أثناء استقلاله سيارة في دائرة قسم شرطة العجوزة، وأشار أن الإعلامي هارب من حكم بالحبس لمدة عام كامل بمدينة نصر بسبب اتهامه بتزوير شهادة دكتوراه.

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وأكدت المصادر الأمنية المسؤولة أنه سوف يتم ترحيل الإعلامي توفيق عكاشة على مأمورية قسم أول مدينة نصر من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده وهو الحبس لمدة عام كامل، وأشار أنه قد تم تحرير محضر بالواقعة ليتم بعدها تحويله إلى النيابة العامة من أجل استكمال باقي إجراءات التحقيق.

وقد أعلنت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2017 بإصدار حكم بالحبس ضد توفيق عكاشة لمدة عام كامل مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة دكتوراه.

وقد أعلنت التحقيقات أن الإعلامي توفيق عكاشة قد قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منشورة إلى جامعة أمريكية غير معتمدة وغير موجودة في جمهورية مصر العربية وهو غير مقيد بها، وأكدت خطابات “المجلس الأعلى للجامعة” ومذكرة المباحث كذب إدعاءات توفيق عكاشة وقيامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

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