عاجل.. تدهور الحالة الصحية لتوفيق عكاشة ونقله من القسم للمستشفى

منذ 37 دقيقة أخبار مصر
عاجل.. تدهور الحالة الصحية لتوفيق عكاشة ونقله من القسم للمستشفى

قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة ، في تصريحات صحفية عنه ، قبل قليل ، إن قوات الأمن نقلت توفيق عكاشة ، مالك ورئيس قناة « الفراعين » الفضائية ، من داخل قسم شرطة مدينة نصر ، إلى أحد المستشفيات ، لتلقي العلاج اللازم ، بعد تدهور حالته الصحية في القسم .

وكانت الأجهزة الأمنية ، في مديرية أمن القاهرة ، ألقت مساء أمس الأحد ، القبض على توفيق عكاشة ، مالك ورئيس قناة « الفراعين » الفضائية .

وعن أسباب إلقاء القبض على عكاشة ، قالت مصادر أمنية ، في تصريحات صحفية عنها ، إن عكاشة صدر بحقه ، قرار ضبط وإحضار ، نظرا لصدور حكم نهائي ضده ، في قضية تزوير شهادة الدكتوراه .