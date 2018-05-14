عاجل.. تدهور الحالة الصحية لتوفيق عكاشة ونقله من القسم للمستشفى

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قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة ، في تصريحات صحفية عنه ، قبل قليل ، إن قوات الأمن نقلت توفيق عكاشة ، مالك ورئيس قناة « الفراعين » الفضائية ، من داخل قسم شرطة مدينة نصر ، إلى أحد المستشفيات ، لتلقي العلاج اللازم ، بعد تدهور حالته الصحية في القسم .

وكانت الأجهزة الأمنية ، في مديرية أمن القاهرة ، ألقت مساء أمس الأحد ، القبض على توفيق عكاشة ، مالك ورئيس قناة « الفراعين » الفضائية .

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وعن أسباب إلقاء القبض على عكاشة ، قالت مصادر أمنية ، في تصريحات صحفية عنها ، إن عكاشة صدر بحقه ، قرار ضبط وإحضار ، نظرا لصدور حكم نهائي ضده ، في قضية تزوير شهادة الدكتوراه .