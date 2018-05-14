هيئة الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد يوم الخميس وتستمر 6 أيام

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أكد الدكتور “أحمد عبد العال” الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتكون بداية لموجة حارة خلال الفترة من الخميس القادم وحتى يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها لتتراوح بين 04 إلى 07 درجات، ليستمر طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء خلال الساعات الأولى من النهار، ومعتدل أثناء الليل.

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كما أشار “عبد العال” خلال بيان صباح اليوم الاثنين، أن معدلات الرطوبة النسبية على شمال البلاد قد تتراوح بين 80%، و 90%، وهو ما يزيد من الإحساس بالحرارة أثناء النهار، وتقل الرؤية في الشبورة الصباحية خلال الصباح على المناطق الشمالية للبلاد وتكون كثيفة في بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة مع سقوط الأمطار خلال يوم الجمعة القادمة على عدة مناطق من محافظة سيناء، أما عن شدة الرياح فهي معتدلة أحياناً، هوذا ما يسمح بالقيام بجميع الأنشطة لكافة قطاعات البلاد، ما عدا محافظة البحر الأحمر وخليج السويس فمن المتوقع أن يتعرضان إلى حالة إضطراب وارتفاع الأمواج في العمق بنسب قد تتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار.

كما تهيب هيئة الأرصاد الجوية بجميع المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات طويلة حفاظاً على صحتهم.

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