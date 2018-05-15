50 ألف كرتونة غذائية من «التضامن» للأسر المحتاجة في أسوان

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توزع مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة أسوان ، 50 ألف كرتونة مواد غذائية ، على الأسر الأكثر احتياجا والفقيرة ، في المحافظة ، بالتعاون مع فروع الجمعيات الخيرية في أسوان ، وذلك للتيسير على هذه الأسر ، خلال شهر رمضان المبارك .

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة أسوان ، محمود فاروق ، قال إن توزيع كراتين رمضان ، يأتى تنفيذا لتعليمات وزارة التضامن الاجتماعي ، ومحافظ أسوان ، بهدف مراعاة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع المختلفة ، في محافظة أسوان ، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ، من أجل إمدادهم بالمواد الغذائية ، لتخفيف العبء الغذائي عنهم ، خلال شهر رمضان الكريم .

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وأكد محمود فاروق ، أن الكرتونة الرمضانية ، سوف تعد بواسطة مؤسسة التكافل الاجتماعي ، بخلاف الجمعيات الخيرية ، لافتا إلى أن الكرتونة لا تقل عن 15 كيلو جرام ، وتشمل « لحوم ، دجاج ، سكر ، زيت ، مكرونة ، وشاي » ، وما إلى ذلك من المواد الغذائية الأخرى .

ولفت مدير « تضامن أسوان » ، إلى أن توزيع الكراتين الرمضانية ، سوف يكون مستمرا على مدار شهر رمضان المبارك ، وفي مختلف القرى والمدن والمراكز بالمحافظة ، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الفقراء والمحتاجين .