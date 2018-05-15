«الإفتاء» تعلن موعد بدء شهر رمضان.. وتهنئ السيسي: أمنياتنا بدوام الصحة

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أعلنت دار الإفتاء المصرية ، اليوم الثلاثاء ، أن غدا الأربعاء 16 مايو 2018 ، هو المتمم لشهر شعبان ، وأن بعد غد الخميس ، أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1439 ، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان الليلة .

وفي بيان منه اليوم الثلاثاء ، ألقاه خلال احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان ، في دار الإفتاء ، قال الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية ، إن دار الإفتاء استطلعت هلال شهر رمضان ، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 29 شعبان للعام 1439 ، وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية ، في أنحاء مختلفة من مصر .

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وأضاف المفتي ، خلال الاحتفال الذي حضره المهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، والمستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل ، والدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، وبعض من أعضاء مجلس النواب : « تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان ، لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردة ِ، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا » .

وتابع مفتي الديار المصرية : « على ذلك ، تُعلن دارُ الإفتاءِ المصرية ، أن يومَ الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر مايو ، لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا ، هو المتمم لشهر شعبان ، للعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا ، وأن يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر مايو ، هو أول أيام شهر رمضان ، لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا » .

وزاد الدكتور شوقي علام : « بهذه المناسبةِ الكريمةِ ، نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، ونتمنى له دوام الصحة والعافية ، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ ، وملوكِها وأمرائِها ، وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان ، داعين اللهَ سبحانه وتعالى ، أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا ، أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام ، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير » .