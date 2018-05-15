«الخارجية»: السيسي دعا رئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر

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استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد ، وزير الخارجية المصري ، السفير سامح شكري ، ورئيس المخابرات العامة المصرية ، اللواء عباس كامل ، اليوم الثلاثاء ، وذلك على هامش الاجتماع الثاني ، بشأن سد النهضة الإثيوبي ، والمنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات ، في مصر والسودان وإثيوبيا .

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، المستشار أحمد أبو زيد ، قال إن اللقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي ، اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار ، حيث أكد آبي أحمد ، التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقات مع مصر ، واستكمال بناء الثقة ، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ، في مصر وإثيوبيا .

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وفي بيان منه اليوم الثلاثاء ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، إن شكري استهل اللقاء ، بنقل تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى آبي أحمد ، رئيس الوزراء الإثيوبي ، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه ، رئيسا لوزراء إثيوبيا .

وخلال اللقاء ، أكد وزير الخارجية المصري ، أهمية العلاقات بين مصر وإثيوبيا ، وتطلع مصر لتطويرها في المجالات المختلفة ، على اعتبار هذا الأمر ، خيارا استراتيجيا لمصر ، لافتا إلى الفرص والإمكانيات الكبيرة ، المتاحة للتعاون بين الجانبين ، في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الفني .

وشدد السفير سامح شكري ، على حرص مصر على تفعيل آليات التعاون على المستوى الثلاثي ، بين مصر والسودان وإثيوبيا ، بما يحقق أهداف التنمية في الدول الثلاث ، ويحقق تطلعات شعوبها في غدٍ أفضل ، إضافة إلى تطلع مصر ، للتنسيق بين الجانبين ، تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك .

واختتم المستشار أحمد أبو زيد ، قائلا إن الوفد المصري ، جدد خلال اللقاء ، الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي ، لزيارة مصر ، حيث أعرب آبي من جانبه ، عن تطلعه لإتمام زيارته إلى مصر ، في أقرب وقت ممكن .