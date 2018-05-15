500 مليون جنيه من البنك الدولي لدعم التعليم في مصر

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خصص البنك الدولي ، اليوم الثلاثاء ، 500 مليون دولار ، لتحسين ظروف التدريس والتعلم ، في المدارس الحكومية المصرية ، إضافة إلى تحسين جودة عملية التعلُّم ، وتبنِّي التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح .

وعبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » ، ذكر البنك الدولي : « المشروع سوف يتوسع ، في إتاحة التعليم داخل مصر ، بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال ، لنحو 500 ألف طفل ، وتدريب نحو 500 ألف معلم ومسؤول ، في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إضافة إلى إتاحة موارد التعلم الرقمية ، لنحو 1.5 مليون طالب ومعلم » .

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وأضاف البنك الدولي ، في تغريدته : « المشروع سوف يساهم في دعم إصلاح التعليم داخل مصر ، والذي تبلغ مدته 5 سنوات ، وذلك من أجل تطوير منظومة التعليم ، عن طريق مبادرات تحديث جريئة » .

ويتسق المشروع ، مع استراتيجية التنمية المستدامة ، لرؤية « مصر 2030 » ، التي تُركِّز بشكل خاص ، على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم ، في التحوُّل الاجتماعي بمصر .