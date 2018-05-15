تعرّف على التكلفة الحقيقية لـ«كيلو المتر» في مترو الأنفاق

منذ 28 دقيقة أخبار مصر
تعرّف على التكلفة الحقيقية لـ«كيلو المتر» في مترو الأنفاق
هشام عرفات,المترو,بشكل منتظم,العيد

قال رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، المهندس علي فضالي ، اليوم الثلاثاء ، إنَّ حركة مترو الأنفاق انتظمت في الخطوط الثلاثة ، خلال خامس أيام تطبيق الزيادات الجديدة الخاصة بتذاكر المترو .

وأضاف المهندس علي فضالي ، أنَّ حركة استقلال مترو الأنفاق ، خلال هذه الأيام الخمسة ، تسير وفق الأعداد الطبيعية من الركاب ، والتي سجلتها الإحصائيات خلال الأيام السابقة لقرار التطبيق ، إضافة إلى أن حدة الزحام على شبابيك قطع تذاكر المترو ، خفّت حدتها بعد حل مشكلة « الفكة » ، وزيادة منافذ بيع التذاكر في المحطات .

وأشار رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، إلى أنَّ إقبال المواطنين على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق ، في حالة تزايد ، وذلك بعد التخفيضات التي طبَّقتها الشركة ، على جميع أنواع الاشتراكات ، التي تتعدى نسبة التخفيض فيها 50% .

وزاد المهندس علي فضالي ، أنَّ عدد الركاب الذين استخرجوا اشتراكات في مترو الأنفاق ، أمس الإثنين ، بلغ 6801 اشتراك ، مقابل 2154 ، بنسبة زيادة تتعدى 300% ، موضحًا أنَّ هناك متابعة مستمرة ، لحركة قطارات مترو الأنفاق على جميع الخطوط ، فضلا عن أن غرفة عمليات شركة مترو الأنفاق ، لم تسجل أي مشكلات واجهت أعمال التشغيل ، في أي محطة .

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، كانت أعلنت عن أن عدد المقبلين على استخراج الاشتراكات ، بعد الأسعار الجديدة ، زادت نسبتهم 300% ، في أيام السبت والأحد الماضيين ، مقارنة بنفس الأيام من الأسبوع السابق ، قبل تطبيق الزيادات ، بسبب التخفيضات التي طبقتها الشركة على الاشتراكات ، وأن مكاتب الاشتراكات في المحطات ، كانت قد سجلت يوم السبت 6 مايو الحالي ، 1255 اشتراكًا ، مقارنة بـ8495 اشتراكًا السبت الماضي ، بعد تطبيق الزيادات ، كما سجلت 2100 اشتراك ، يوم الأحد 7 مايو الحالي ، مقارنة بـ7900 اشتراك ، أمس الأحد ، بعد تطبيق الزيادة .

على الصعيد ذاته ، كشفت دراسة حديثة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، عن أن تكلفة الكيلو متر الواحد من الرحلة ، هي 40.4 قرش ، وأن الرحلة التي يستقل الراكب خلالها 9 محطات ، بطول 9.6 كيلو متر ، وتباع تذكرتها بعد الزيادة بـ 3 جنيهات للكوامل ، و2 جنيه للأنصاف ، تتكلف 3.88 قرش ، إضافة إلى أن الرحلة التي يستقل خلالها الراكب ، 16 محطة بطول 18 كيلو مترًا ، وتباع تذكرتها بـ5 جنيهات ، تتكلف 7.27 جنيه ، والرحلة التي يستقل الراكب خلالها ، 22 محطة بطول 25.2 كيلو متر ، وتباع تذكرتها بـ7 جنيهات ، تتكلف 10.18 جنيه .

وتوصلت الدراسة ، إلى أن الرحلة التي يستقل الراكب خلالها ، 28 محطة بطول 32.4 كيلو متر وتباع تذكرتها بـ7 جنيهات تتكلف 9 جنيهات ، والرحلة التي يستقل الراكب خلالها بطول 40.8 كيلو متر وتباع تذكرتها بـ 7 جنيهات تتكلف 16.48 جنيه .

وذكرت الدراسة ، أنه من المتوقع أن يستقبل مترو الأنفاق ، بعد الزيادات خلال العام المالي 2018/ 2019 ، عدد ركاب يصل إلى 13.941 مليار راكب ، وسوف تصل تكاليف التشغيل ، من مصروفات صيانة وشراء قطع غيار ، وأجور ومرتبات وتأمين ، إلى 1.82 مليار جنيه .

ولفتت الدراسة ، إلى أنه من المخطط خلال العام المالي الجديد ، إنفاق مبلغ 834 مليون جنيه ، على الأجور والمرتبات ، و104 ملايين جنيه على تكاليف الصيانة ، و499 مليون جنيه ، على تكلفة استهلاك الكهرباء ، و59 مليون جنيه لشراء قطع غيار ، و63 مليون جنيه تكاليف نظافة المحطات والقطارات ، و83 مليون جنيه ، تكلفة تأمين وحراسة المرفق من قبل الشرطة ، و60 مليون جنيه ، للأمن الإداري على بوابات الدخول والخروج .

وكان الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، قرر زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، ابتداء من يوم الجمعة الماضي ، مع تقسيم هذه التذاكر إلى نظام محطات ، بحيث يكون كل عدد من المحطات ، بسعر مختلف عن الآخر ، على أن يتراوح سعر التذكرة ، بين 3 و7 جنيهات للتذاكر الكوامل ، ويتراوح بين 2 و6 جنيهات لأنصاف التذاكر .

وأرسلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، تعليمات مساء الخميس الماضي ، إلى محطات الخطوط الثلاثة ، بالأسعار الجديدة لأسعار التذاكر ، على أن يتم تطبيقها من الجمعة الماضي .

ويشمل تقسيم المحطات إلى 3 مناطق ، بحيث تكون المنطقة الأولى ، من محطة إلى 9 محطات ، وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل ، وجنيهين للأنصاف .