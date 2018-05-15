تعرّف على التكلفة الحقيقية لـ«كيلو المتر» في مترو الأنفاق

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قال رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، المهندس علي فضالي ، اليوم الثلاثاء ، إنَّ حركة مترو الأنفاق انتظمت في الخطوط الثلاثة ، خلال خامس أيام تطبيق الزيادات الجديدة الخاصة بتذاكر المترو .

وأضاف المهندس علي فضالي ، أنَّ حركة استقلال مترو الأنفاق ، خلال هذه الأيام الخمسة ، تسير وفق الأعداد الطبيعية من الركاب ، والتي سجلتها الإحصائيات خلال الأيام السابقة لقرار التطبيق ، إضافة إلى أن حدة الزحام على شبابيك قطع تذاكر المترو ، خفّت حدتها بعد حل مشكلة « الفكة » ، وزيادة منافذ بيع التذاكر في المحطات .

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وأشار رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، إلى أنَّ إقبال المواطنين على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق ، في حالة تزايد ، وذلك بعد التخفيضات التي طبَّقتها الشركة ، على جميع أنواع الاشتراكات ، التي تتعدى نسبة التخفيض فيها 50% .

وزاد المهندس علي فضالي ، أنَّ عدد الركاب الذين استخرجوا اشتراكات في مترو الأنفاق ، أمس الإثنين ، بلغ 6801 اشتراك ، مقابل 2154 ، بنسبة زيادة تتعدى 300% ، موضحًا أنَّ هناك متابعة مستمرة ، لحركة قطارات مترو الأنفاق على جميع الخطوط ، فضلا عن أن غرفة عمليات شركة مترو الأنفاق ، لم تسجل أي مشكلات واجهت أعمال التشغيل ، في أي محطة .

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، كانت أعلنت عن أن عدد المقبلين على استخراج الاشتراكات ، بعد الأسعار الجديدة ، زادت نسبتهم 300% ، في أيام السبت والأحد الماضيين ، مقارنة بنفس الأيام من الأسبوع السابق ، قبل تطبيق الزيادات ، بسبب التخفيضات التي طبقتها الشركة على الاشتراكات ، وأن مكاتب الاشتراكات في المحطات ، كانت قد سجلت يوم السبت 6 مايو الحالي ، 1255 اشتراكًا ، مقارنة بـ8495 اشتراكًا السبت الماضي ، بعد تطبيق الزيادات ، كما سجلت 2100 اشتراك ، يوم الأحد 7 مايو الحالي ، مقارنة بـ7900 اشتراك ، أمس الأحد ، بعد تطبيق الزيادة .

على الصعيد ذاته ، كشفت دراسة حديثة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، عن أن تكلفة الكيلو متر الواحد من الرحلة ، هي 40.4 قرش ، وأن الرحلة التي يستقل الراكب خلالها 9 محطات ، بطول 9.6 كيلو متر ، وتباع تذكرتها بعد الزيادة بـ 3 جنيهات للكوامل ، و2 جنيه للأنصاف ، تتكلف 3.88 قرش ، إضافة إلى أن الرحلة التي يستقل خلالها الراكب ، 16 محطة بطول 18 كيلو مترًا ، وتباع تذكرتها بـ5 جنيهات ، تتكلف 7.27 جنيه ، والرحلة التي يستقل الراكب خلالها ، 22 محطة بطول 25.2 كيلو متر ، وتباع تذكرتها بـ7 جنيهات ، تتكلف 10.18 جنيه .

وتوصلت الدراسة ، إلى أن الرحلة التي يستقل الراكب خلالها ، 28 محطة بطول 32.4 كيلو متر وتباع تذكرتها بـ7 جنيهات تتكلف 9 جنيهات ، والرحلة التي يستقل الراكب خلالها بطول 40.8 كيلو متر وتباع تذكرتها بـ 7 جنيهات تتكلف 16.48 جنيه .

وذكرت الدراسة ، أنه من المتوقع أن يستقبل مترو الأنفاق ، بعد الزيادات خلال العام المالي 2018/ 2019 ، عدد ركاب يصل إلى 13.941 مليار راكب ، وسوف تصل تكاليف التشغيل ، من مصروفات صيانة وشراء قطع غيار ، وأجور ومرتبات وتأمين ، إلى 1.82 مليار جنيه .

ولفتت الدراسة ، إلى أنه من المخطط خلال العام المالي الجديد ، إنفاق مبلغ 834 مليون جنيه ، على الأجور والمرتبات ، و104 ملايين جنيه على تكاليف الصيانة ، و499 مليون جنيه ، على تكلفة استهلاك الكهرباء ، و59 مليون جنيه لشراء قطع غيار ، و63 مليون جنيه تكاليف نظافة المحطات والقطارات ، و83 مليون جنيه ، تكلفة تأمين وحراسة المرفق من قبل الشرطة ، و60 مليون جنيه ، للأمن الإداري على بوابات الدخول والخروج .

وكان الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، قرر زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، ابتداء من يوم الجمعة الماضي ، مع تقسيم هذه التذاكر إلى نظام محطات ، بحيث يكون كل عدد من المحطات ، بسعر مختلف عن الآخر ، على أن يتراوح سعر التذكرة ، بين 3 و7 جنيهات للتذاكر الكوامل ، ويتراوح بين 2 و6 جنيهات لأنصاف التذاكر .

وأرسلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، تعليمات مساء الخميس الماضي ، إلى محطات الخطوط الثلاثة ، بالأسعار الجديدة لأسعار التذاكر ، على أن يتم تطبيقها من الجمعة الماضي .

ويشمل تقسيم المحطات إلى 3 مناطق ، بحيث تكون المنطقة الأولى ، من محطة إلى 9 محطات ، وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل ، وجنيهين للأنصاف .