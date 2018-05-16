السيسي يصل مقر انعقاد المؤتمر الخامس للشباب.. و3 جلسات عمل في اليوم الأول

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وصل قبل قليل ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى مقر انعقاد المؤتمر الخامس للشباب ، الذي يحضره القوى السياسية وشباب السياسة ، إضافة إلى أحزاب وجامعات ، ووزارة الشباب والرياضة .

والمؤتمر الدوري الخامس ، يتضمن 3 جلسات ، الأولى يكون عنوانها « رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر » ، ويتخلل هذه الجلسة ، استعراضا لتحليل نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 ، والجلسة تكون نقاشية ، وتتحدث عن تفعيل الحياة الحزبية والمشاركة السياسية ، أما الجلسة الثانية ، فتكون بعنوان « رؤية شبابية لمصر للأربع سنوات المقبلة » ، ويتخلل هذه الجلسة ، عرضا تقديميا عن رؤية الدولة ، في الفترة المقبلة .

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والجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر الدوري الرابع للشباب ، تكون بعنوان « اسأل الرئيس » ، وخلالها ، يجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن أبرز الأسئلة التي تلقاها من المواطنين ، خلال الأيام الماضية .