وزير الدفاع يهنئ السيسي بحلول رمضان: نسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة

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هنأ الفريق أول صدقي صبحي ، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع. الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، للعام الهجري 1439 .

وأضاف وزير الدفاع ، في برقية أرسلها للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتهنئته بهذه المناسبة : « السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يسعدني أن ابعث إلى سيادتكم ، بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعيا الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء ، ويجعله شهر خير وبركة على الوطن المفدي وشعب مصر العظيم ، في ظل حياة آمنة مستقرة » .

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وزاد القائد العام للقوات المسلحة : « يسعدني أن أنقل إلى سيادتكم ، تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر المبارك ، وتأكيدهم الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطنر، حماة لمصر وشعبها ، أمناء على المسؤولية وأوفياء للمهام التي يحملون أمانتها ، مستلهمين القيم الذاتية والمبادئ السامية لهذا الشهر الكريم ، في الصبر وتحمل المشاق ، والتضحية في سبيل المبدأ والعقيدة ، بكل الصدق والإخلاص وإنكار الذات ، رعاكم الله ووفقكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها ، وكل عام وانتم بخير » .

الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، أرسل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقية مماثلة للتهنئة بالمناسبة ذاتها .

كما وجه الفريق أول صدقي صبحي ، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، التهنئة لقادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين ، وجنود القوات المسلحة ، وأبطال القوات المسلحة البواسل في سيناء ، والمشاركين في قوات حفظ السلام ، والعاملين المدنيين في للقوات المسلحة المصرية ، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، للعام الهجري 1439 .

بدوره ، أصدر الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، تهنئة لقادة وضباط وضباط الصف ، والجنود والمشاركين في قوات حفظ السلام ، والعاملين المدنيين في القوات المسلحة ، وذلك لتهنئتهم بالمناسبة ذاتها .