السيسي لـ«الداخلية»: «عاوز الشباب المفرج عنهم يتسحروا مع أهاليهم الليلة دي»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، إن رئاسة الجمهورية ، شكلت لجنة لمراجعة موضوع الشباب المحبوسين ، ولم تتدخل فيها بأي شكل ، وزاد : « كل ما بيخلصوا ويكون حكم نهائي ، بنصدق على توصيات اللجنة وبس » .

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته في المؤتمر الدوري الخامس للشباب ، المنعقد حاليا : « وقعنا على المجموعة اللي انتوا قدمتوها ، فيها أكتر من 330 شخص ، وأرجوا من اللواء مجدي عبد الغفار ، وزير الداخلية ، إن الشباب دول يكونوا موجودين ، ويتسحروا الليلة دي مع أسرهم » .

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قبل قليل ، فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب ، بحضور لفيف من القوى السياسية والشباب ، فضلا عن وفود من الأحزاب وشباب الجامعات ، ووزارة الشباب والرياضة .

وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : « هعتبر المؤتمر ده في نهاية الفترة الرئاسية الأولى ليا ، مش في بداية الفترة الثانية ، إحنا محتاجين نتكلم عشان خاطر مصر ، فيه كلام كتير عاوزين نتكلم فيه » .

والمؤتمر الدوري الخامس ، يتضمن 3 جلسات ، الأولى يكون عنوانها « رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر » ، ويتخلل هذه الجلسة ، استعراضا لتحليل نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 ، والجلسة تكون نقاشية ، وتتحدث عن تفعيل الحياة الحزبية والمشاركة السياسية ، أما الجلسة الثانية ، فتكون بعنوان « رؤية شبابية لمصر للأربع سنوات المقبلة » ، ويتخلل هذه الجلسة ، عرضا تقديميا عن رؤية الدولة ، في الفترة المقبلة .

والجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر الدوري الرابع للشباب ، تكون بعنوان « اسأل الرئيس » ، وخلالها ، يجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن أبرز الأسئلة التي تلقاها من المواطنين ، خلال الأيام الماضية .