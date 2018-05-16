تنفيذا لتعليمات «السيسي».. «الداخلية» تنهي إجراءات خروج سجناء العفو الرئاسي

Advertisements

قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية ، قبل قليل ، إن الوزارة بصدد إنهاء إجراءات خروج السجناء ، من الشباب الذين صدر بحقهم عفوا رئاسيا ، اليوم الأربعاء ، كي يكون متاح أمامهم الفرصة ، لتناول السحور مع ذويهم ، في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك ، للعام الهجري 1439 .

وكانت لجان العفو الرئاسي ، بحثت بعض أسماء السجناء ، واستبعدت بعض الأشخاص من قوائم الإفراج ، المحكوم عليهم في قضايا « جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل ، مفرقعات ، رشوة ، جنايات التزوير ، جرائم خاصة بتعطيل المواصلات ، جنايات منصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر ، جنايات المخدرات والاتجار بها ، جنايات الكسب غير المشروع ، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء » .

Advertisements

وأوضحت اللجنة ، أن العفو ليس ساريا ، على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات ، التي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل ، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال .

ويشترط للعفو عن المحكوم عليه ، أن يكون حسن السلوك في أثناء تنفيذ العقوبة ، وألا يكون في العفو عنه ، أي خطر على الأمن العام ، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، قرارا جمهوريا ، بالعفو عن 332 شابا ، وبعض الحالات الصحية الخاصة ، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية ، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك ، بيوم واحد فقط .

وفي سياق مختلف ، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قبل قليل ، فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب ، بحضور لفيف من القوى السياسية والشباب ، فضلا عن وفود من الأحزاب وشباب الجامعات ، ووزارة الشباب والرياضة .

وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : « هعتبر المؤتمر ده في نهاية الفترة الرئاسية الأولى ليا ، مش في بداية الفترة الثانية ، إحنا محتاجين نتكلم عشان خاطر مصر ، فيه كلام كتير عاوزين نتكلم فيه » .

والمؤتمر الدوري الخامس ، يتضمن 3 جلسات ، الأولى يكون عنوانها « رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر » ، ويتخلل هذه الجلسة ، استعراضا لتحليل نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 ، والجلسة تكون نقاشية ، وتتحدث عن تفعيل الحياة الحزبية والمشاركة السياسية ، أما الجلسة الثانية ، فتكون بعنوان « رؤية شبابية لمصر للأربع سنوات المقبلة » ، ويتخلل هذه الجلسة ، عرضا تقديميا عن رؤية الدولة ، في الفترة المقبلة .

والجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر الدوري الرابع للشباب ، تكون بعنوان « اسأل الرئيس » ، وخلالها ، يجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن أبرز الأسئلة التي تلقاها من المواطنين ، خلال الأيام الماضية .