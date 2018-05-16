تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان

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وجه وزير النقل ، الدكتور هشام عرفات ، اليوم الأربعاء ، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، برفع درجة الاستعدادات في المترو ، قبل حلول شهر رمضان المبارك ، للعام الهجري 1439 ، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ القصوى ، في محطات المترو كافة بالخطوط الثلاثة ، « حلوان – المرج » و « شبرا الخيمة – المنيب » و « العتبة – الأهرام في مصر الجديدة » .

وفي بيان صحفي منه ، اليوم الأربعاء ، وجه وزير النقل أيضا ، بأهمية تعديل ساعات التشغيل ، في مترو الأنفاق ، خلال شهر رمضان المبارك ، لتصبح من المواعيد من الساعة الخامسة والنصف صباحا ، حتى الساعة الثانية صباحا ، على أن يلتقي آخر قطارين ، في الخطين الأول والثاني ، في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا ، بينما يلتقي آخر قطارين ، في الخط الثاني والثالث ، في الساعة الواحدة والربع صباحا .

وشدد الدكتور هشام عرفات ، على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى ، داخل نقاط الإسعاف ، المنتشرة في المحطات المختلفة ، من أجل استقبال أي حالة مرضية طارئة ، والتعامل معها ، ونقلها إلى أقرب مستشفى ، بمعرفة مرفق الإسعاف .

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رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، المهندس علي فضالي ، لفت إلى إعداد جداول تشغيل للقطارات ، بإجمالي عدد رحلات 1614 رحلة يوميا ، في خطوط المترو الثلاثة ، كي تواكب الزيادة في عدد الركاب ، وبينها 520 رحلة في الخط الأول ، بزمن تقاطر « 4 دقائق » ، ونحو 664 رحلة في الخط الثاني ، بزمن تقاطر « 3 دقائق » ، و430 رحلة في الخط الثالث ، بزمن تقاطر « 5 دقائق » .

ولفت المهندس علي الفضالي ، إلى الاستعداد برحلات إضافية يوميا ، في الخطين الأول والثاني ، على أن يتم تشغيلهم ، في حالة الزيادة غير المتوقعة في أعداد الركاب ، إضافة إلى إصدار تعليمات للسائقين ، بزيادة توقف القطارات في المحطات المزدحمة ، طبقا لجداول التشغيل ، وأيضا من أجل إتاحة فرصة أكبر للركاب ، في النزول والصعود ، وذلك بما لا يتعارض مع التشغيل .

بدوره ، لفت العضو المنتدب للتشغيل والصيانة في مترو الأنفاق ، المهندس خالد صبره ، إلى وجود مجموعات عمل في المحطات ، من أجل متابعة أي معوقات قد تحدث ، وحلها بشكل فوري ، وتسهيل متطلبات الجمهور .

وأكد المهندس خالد صبره ، زيادة منافذ توزيع التذاكر ، في المحطات ذات الكثافة العالية ، بغرض تخفيف الزحام على الشبابيك ، حيث يتم تشغيل مكاتب الاشتراكات يوميا ، من الساعة الثامنة صباحا ، وحتى الساعة الثالثة مساء ، كما كلف المسؤولين ، بمتابعة غرف العمليات والتحكم المركزي ( CCP – PCP ) ، لسير القطارات في خطوط المترو الثلاثة ، وحل أي معوقات قد تحدث في أسرع وقت .

ولفت العضو المنتدب للتشغيل والصيانة في مترو الأنفاق ، إلى تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية ، والخط الساخن 16048 ، وخدمة « واتس آب » 01221116048 و01021778887 ، على أن يستمر العمل بالخدمات على مدار اليوم ، لتلقى الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب .