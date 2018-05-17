ضبط تكفيريين وتدمير مخابئ ومزارع مخدرات.. تعرف على نص البيان 22 للقوات المسلحة

منذ 44 دقيقة أخبار مصر
ضبط تكفيريين وتدمير مخابئ ومزارع مخدرات.. تعرف على نص البيان 22 للقوات المسلحة
رجال القوات المسلحة

استهدفت القوات الجوية ، عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ، ودمرتها ، وذلك بعد توافر معلومات استخباراتية ، تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية لمصر .

ويأتي ذلك ، في إطار استمرارا معارك الوطن ، التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ، بكل شجاعة وإقدام ، بهدف استئصال جذور الإرهاب الأسود ، ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصر الطاهرة .

وبحسب بيان القوات المسلحة رقم 22 ، الذي أصدرته اليوم الخميس ، فإن العمليات التي نفذتها على الاتجاهات الاستراتيجية كافة ، على مدار الأيام الماضية ، أسفرت عن نتائج عدة ، بينها القضاء علي 10 تكفيريين ، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المسلحة ، خلال عمليات التمشيط والمداهمة ، كما تم ضبط أسلحة وذخائر ، وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم ، في شمال ووسط سيناء .

وأسفرت العمليات أيضا ، عن القضاء على 9 تكفيريين ، خلال تبادل لإطلاق النيران مع العناصر الأمنية في وزارة الداخلية ، وعثر بحوزة المجرمين ، على 4 بنادق آلية ، وعبوة ناسفة معدة للتفجير ، ووسائل إعاشة ، وذلك بعد توافر معلومات ، تفيد باتخاذ هؤلاء الإرهابيين ، وكرا داخل منطقة زراعية ، في دائرة قسم أول العريش .

كما أسفرت العمليات أيضا ، عن اكتشاف وتدمير مخابئ تحت الأرض ، عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة ومواد الإعاشة ، إضافة إلى أجهزة اتصال ومبالغ نقدية في شمال سيناء ، فضلا عن الكشف عن مخزن تحت الأرض ، يضم كمية من الذخائر والملابس العسكرية ، ومجموعة كتب تحتوي على الفكر التكفيري ، في وسط سيناء .

وبحسب البيان : « تم اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة ، في المنطقة الحدودية شمال سيناء ، فضلا عن القبض على 20 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما تم ضبط وتدمير 9 سيارات أنواع و15 دراجة نارية ، دون لوحات معدنية » .

وأضافت القوات المسلحة في بيانها : « اكتشفت عناصر المهندسين العسكريين ، 3 عبوات ناسفة ، زرعت ها محاور التحرك المختلفة ، لاستهداف قواتنا في مناطق العمليات ، وتم التعامل مع هذه العبوات ، وتفجيرها عن بعد » .

وزاد البيان : « تم اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر ، فضلا عن ضبط كمية أخرى معدة للتداول ، تقدر بنحو نصف طن ، وذلك في وسط سيناء » .

وعلى امتداد السواحل ، تستمر القوات البحرية في تفتيش السفن والعائمات المشتبه بها ، حيث نجحت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة ، في ضبط سفينة تجارية ، بعد إلقائها عددا كبيرا من الخراف النافقة ، خلال عبورها في نطاق البحر الأحمر ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها ، كما تم سحب الخراف النافقة من البحر وتطهيره ، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري .

وفي إطار جهود قوات حرس الحدود ، على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، أحبطت القوات ، محاولة لاختراق الحدود ، لعدد من عربات الدفع الرباعي ، محملة بـ300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر ، و40 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر ، إضافة إلى ضبط 401 فرد من جنسيات مختلف ، خلال محاولة التسلل عبر الحدود الغربية .

وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي ، نجحت القوات في ضبط 16 سيارة دفع رباعي ، و19 فردا عثر بحوزتهم على 250 ألف قرص للمواد المخدرة ، و6 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية ، إضافة إلى كميات من الأدوية المهربة ، وإحباط محاولة 25 فردا من جنسيات مختلفة ، التسلل عبر الحدود الجنوبية .

وفي مناطق شمال ووسط سيناء ، تم ضبط 4 أفراد ، عثر بحوزتهم على 235 كيلو جرام لنبات البانجو ، و333 كيلو جرام لجوهر الحشيش والأفيون المخدر .

وفي إطار تلبية المطالب والاحتياجات التموينية ، ورفع المعاناة عن أهالي شمال ووسط سيناء ، خاصة في شهر رمضان المبارك ، استمرت القوات المسلحة ، في دفع القوافل الغذائية ، وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية ، بغرض إمداد المواطنين بالسلع والمواد الغذائية ، والاحتياجات المعيشية ، بينما يواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة ، تطهير أرض سيناء الغالية ، بعزيمة وروح قتالية عالية .