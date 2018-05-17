ضبط تكفيريين وتدمير مخابئ ومزارع مخدرات.. تعرف على نص البيان 22 للقوات المسلحة

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استهدفت القوات الجوية ، عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ، ودمرتها ، وذلك بعد توافر معلومات استخباراتية ، تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية لمصر .

ويأتي ذلك ، في إطار استمرارا معارك الوطن ، التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ، بكل شجاعة وإقدام ، بهدف استئصال جذور الإرهاب الأسود ، ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصر الطاهرة .

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وبحسب بيان القوات المسلحة رقم 22 ، الذي أصدرته اليوم الخميس ، فإن العمليات التي نفذتها على الاتجاهات الاستراتيجية كافة ، على مدار الأيام الماضية ، أسفرت عن نتائج عدة ، بينها القضاء علي 10 تكفيريين ، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المسلحة ، خلال عمليات التمشيط والمداهمة ، كما تم ضبط أسلحة وذخائر ، وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم ، في شمال ووسط سيناء .

وأسفرت العمليات أيضا ، عن القضاء على 9 تكفيريين ، خلال تبادل لإطلاق النيران مع العناصر الأمنية في وزارة الداخلية ، وعثر بحوزة المجرمين ، على 4 بنادق آلية ، وعبوة ناسفة معدة للتفجير ، ووسائل إعاشة ، وذلك بعد توافر معلومات ، تفيد باتخاذ هؤلاء الإرهابيين ، وكرا داخل منطقة زراعية ، في دائرة قسم أول العريش .

كما أسفرت العمليات أيضا ، عن اكتشاف وتدمير مخابئ تحت الأرض ، عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة ومواد الإعاشة ، إضافة إلى أجهزة اتصال ومبالغ نقدية في شمال سيناء ، فضلا عن الكشف عن مخزن تحت الأرض ، يضم كمية من الذخائر والملابس العسكرية ، ومجموعة كتب تحتوي على الفكر التكفيري ، في وسط سيناء .

وبحسب البيان : « تم اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة ، في المنطقة الحدودية شمال سيناء ، فضلا عن القبض على 20 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما تم ضبط وتدمير 9 سيارات أنواع و15 دراجة نارية ، دون لوحات معدنية » .

وأضافت القوات المسلحة في بيانها : « اكتشفت عناصر المهندسين العسكريين ، 3 عبوات ناسفة ، زرعت ها محاور التحرك المختلفة ، لاستهداف قواتنا في مناطق العمليات ، وتم التعامل مع هذه العبوات ، وتفجيرها عن بعد » .

وزاد البيان : « تم اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر ، فضلا عن ضبط كمية أخرى معدة للتداول ، تقدر بنحو نصف طن ، وذلك في وسط سيناء » .

وعلى امتداد السواحل ، تستمر القوات البحرية في تفتيش السفن والعائمات المشتبه بها ، حيث نجحت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة ، في ضبط سفينة تجارية ، بعد إلقائها عددا كبيرا من الخراف النافقة ، خلال عبورها في نطاق البحر الأحمر ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها ، كما تم سحب الخراف النافقة من البحر وتطهيره ، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري .

وفي إطار جهود قوات حرس الحدود ، على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، أحبطت القوات ، محاولة لاختراق الحدود ، لعدد من عربات الدفع الرباعي ، محملة بـ300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر ، و40 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر ، إضافة إلى ضبط 401 فرد من جنسيات مختلف ، خلال محاولة التسلل عبر الحدود الغربية .

وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي ، نجحت القوات في ضبط 16 سيارة دفع رباعي ، و19 فردا عثر بحوزتهم على 250 ألف قرص للمواد المخدرة ، و6 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية ، إضافة إلى كميات من الأدوية المهربة ، وإحباط محاولة 25 فردا من جنسيات مختلفة ، التسلل عبر الحدود الجنوبية .

وفي مناطق شمال ووسط سيناء ، تم ضبط 4 أفراد ، عثر بحوزتهم على 235 كيلو جرام لنبات البانجو ، و333 كيلو جرام لجوهر الحشيش والأفيون المخدر .

وفي إطار تلبية المطالب والاحتياجات التموينية ، ورفع المعاناة عن أهالي شمال ووسط سيناء ، خاصة في شهر رمضان المبارك ، استمرت القوات المسلحة ، في دفع القوافل الغذائية ، وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية ، بغرض إمداد المواطنين بالسلع والمواد الغذائية ، والاحتياجات المعيشية ، بينما يواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة ، تطهير أرض سيناء الغالية ، بعزيمة وروح قتالية عالية .