مواعيد القطارات في رمضان 2018: المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري والقبلي في رمضان

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بدأت هيئة السكة الحديد استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقامت الهيئة بالإعلان عن مواعيد قطارات رمضان 2018 لتناسب وقت الإفطار، وينشر مصر 365 مواعيد القطارات المعدلة في رمضان.

الجدير بالذكر أن التعديلات تشمل عدة محافظات بالوجه البحري فقط، ومنها خطوط القاهرة : القاهرة الإسكندرية والعكس، والقاهرة المنصورة، وكذلك خط القاهرة الإسماعيلية.

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القطارات المكيفة التي تم تعديل مواعيدها في رمضان.

تشمل التعديلات عدة تعديلات، ننشرها برقم القطار ومكان بداية الرحلة ونهائتها وموعدها الجديد والقديم.

رقم القطار محطة البداية محطة النهاية الموعد الجديد الموعد القديم 915 القاهرة الإسكندرية 3:20 عصرًا 3:10 عصرًا 925 القاهرة الإسكندرية 5:00 مساءًا 5:10 مساءًا 927 القاهرة الإسكندرية 8:00 مساءًا 7:00 مساءًا 1915 القاهرة المنصورة 3.10 عصرًا 5:00 مساءًا 928 الإسكندرية القاهرة 4:00 عصرًا 6:00 مساءًا 926 الإسكندرية القاهرة 7.45 مساءًا 7:00 مساءًا 959 القاهرة الإسماعيلية 5:10 مساءًا 5:45 مساءًا

تفصيل الجدول المرفق لمواعيد القطارات المكيفة الجديدة في رمضان

مواعيد القطارات المكيفة في رمضان

القطار رقم 915 محطة البداية من القاهرة إلى الإسكندرية يتحرك في رمضان من محطة القاهرة الساعة 3.20 عصرًا بدلًا من 3.10 عصرًا.

القطار رقم 925 محطة البداية من القاهرة إلى الإسكندرية يتحرك في رمضان من القاهرة 5 مساءًا بدلًا من 5.10 مساءًا.

القطار رقم 927 محطة البداية من القاهرة إلى الإسكندرية يتحرك في رمضان من القاهرة الساعة 8 مساءًا بدلًا من 7 مساءًا.

القطار رقم 1915 محطة البداية من القاهرة إلى المنصورة حيث سيقوم من محطة القاهرة الساعة 3.10 عصرًا بدلًا من 5 مساءًا.

القطار رقم 928 محطة البداية من الإسكندرية إلى القاهرة يتحرك في رمضان من محطة الإسكندرية 4 عصرًا بدلًا من 6 مساءًا.

القطار رقم 926 محطة البداية من الإسكندرية إلى القاهرة يتحرك في رمضان من الإسكندرية 7.45 مساءًا بدلًا من 7 مساءًا.

القطار رقم 959 محطة البداية من القاهرة إلى الإسماعيلية يتحرك في رمضان من القاهرة 5.10 مساءًا بدلًا من 5.45 مساءًا.

القطارات المميزة التي تم تعديل مواعيدها في رمضان.

تشمل التعديلات عدة تعديلات، ننشرها برقم القطار ومكان بداية الرحلة ونهائتها وموعدها الجديد والقديم.

رقم القطار محطة البداية محطة النهاية الموعد الجديد الموعد القديم 21 القاهرة الإسكندرية 3:30 عصرًا 3:20 عصرًا 31 بركة السبع القاهرة ثم الإسكندرية 7:40 مساءًا 8:00 مساءًا 32 اكسبريس ايتاى البارود الإسكندرية ثم القاهرة 7:55 مساءًا 8:05 مساءًا

تفصيل الجدول المرفق لمواعيد القطارات المميزة الجديدة في رمضان

مواعيد القطارات المميزة في رمضان

القطار رقم 21 محطة البداية من القاهرة إلى الإسكندرية حيث يتحرك في رمضان من القاهرة الساعة 3.30 عصرًا بدلًا من 3.20 عصرًا.

القطار رقم 31 محطة البداية بركة السبع يتحرك في رمضان من محطة بركة السبع فقط ليقوم منها الساعة 7.40 مساءًا بدلًا من 8 مساءًا ويتجه إلى القاهرة ثم إلى الإسكندرية.

القطار رقم 32 محطة البداية ايتاى البارود يتحرك في رمضان من ايتاى البارود الساعة 7.55 مساءًا بدلا من الساعة 8.05 مساءًا ويمر بالإسكندرية ثم القاهرة ، ليصل القاهرة 10.05 مساءًا بدلًا من الساعة 10.15 مساءًا.

سبب تعديل مواعيد القطارات في رمضان

حاولت مصر 365 معرفة سبب تغيير مواعيد القطارات في رمضان، حيث صرّح رئيس حركة قطارات القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أحمد الشحات، أن تعديل مواعيد القطارات في شهر رمضان تم لكي يصل الراكب منزله في وقت مناسب للإفطار.