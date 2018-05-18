تعرف على حالة المرور في الشوارع اليوم الجمعة 18 مايو 2018

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انتظمت حركة المرور ، اليوم الجمعة ، في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية ، في محافظتي القاهرة والجيزة ، حيث شهدت حركة السيارات ، انسيابا على الطرق ، بينما انتشر رجال المرور في الشوارع ، لتيسير الحركة المرورية ، وسير السيارات .

وشهد ميداني « روكسي » في مصر الجديدة ، و « الشهيد هشام بركات » في مدينة نصر ، وطريق « الأوتوستراد » ، ومناطق غلق الإشارات في الميادين الرئيسية بالعاصمة ، انسيابية في حركة المرور ، بينما انتشر أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة ، على المداخل والشوارع الرئيسية ، بغرض تسهيل وتيسير حركة السيارات في الشوارع المختلفة .

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وبالنسبة لحركة السيارات ، شهد أعلى مناطق كورنيش النيل ، بداية من المعادي ، وصولا إلى مناطق وسط القاهرة ، انسيابية واضحة في حركة المرور ، وكذلك أيضا ، للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح ، وأمام القادم من ميدان المؤسسة ، حتى ميدان عبد المنعم رياض في وسط القاهرة .

وانتظمت حركة السيارات ، في أعلى محاور الجيزة ، وتحديدا شوارع ، « الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم والبحر الأعظم » ، فضلا عن نزلة الدائري اتجاه الصعيد ، والوراق ، والمريوطية، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية في الطرق كافة.

أما ميدان التحرير ، ومنطقة وسط القاهرة ، فشهد سيولة مرورية ملحوظة ، حيث انتظمت حركة سير السيارات ، على جميع المداخل المؤدية للميدان ، وكوبري قصر النيل ، إضافة إلى شارع قصر العيني .