«الإنتاج الحربي» و«التضامن» توقعان بروتوكولا لمكافحة الإدمان

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وقعت وزارة الدولة للإنتاج الحربي ، بقيادة اللواء الدكتور محمد سعيد العصار ، ووزارة التضامن الاجتماعي ، بقيادة الدكتورة غادة والي ، اليوم الجمعة ، اتفاقية للتعاون بين الوزارتين ، في مجالات عدة .

وشهد العصار ووالي ، توقيع بروتوكول تعاون آخر ، بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وذلك بهدف التعاون ، في مجال إنشاء وتجهيز مراكز تأهيلية ، لعلاج الإدمان والتعاطي ، وذلك في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي .

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وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي ، أنه بموجب هذا البروتوكول ، سوف تتولى شركة الإنتاج الحربي ، للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ، إعداد الرسومات الهندسية ، الخاصة بمشروع إنشاء مراكز تأهيلية ، لعلاج الإدمان والتعاطي على مستوى الجمهورية ، إلى جانب أعمال التنفيذ والإشراف على المشروع .

وشدد اللواء الدكتور محمد سعيد العصار ، على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية كافة ، إضافة إلى مؤسسات الدولة ، ومنظمات المجتمع المدني ،وجميع شرائح المجتمع ، لمكافحة ظاهرة الإدمان والتعاطي ، مضيفا : « هذا أمر لا يقل أهمية ، عن محاربة الإرهاب ومجابهة مختلف التحديات ، التي تواجهها مصر في الوقت الراهن ، والتي تستهدف النيل من شبابنا ، الذي يعد الأساس في تنمية وبناء مصر المستقبل » .

بدورها ، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، إن الزيادة الملحوظة في أعداد المستفيدين ، بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان ، تتطلب توفير أكبر عدد من المراكز التأهيلية ، لعلاج الإدمان والتعاطي ، وزادت : « من هنا تأتي أهمية هذا التعاون المشترك بين الوزارتين ، والحكومة تواصل تنفيذ الخطة القومية ، لمكافحة تعاطي المخدرات ، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، الذي ينفذ العديد من البرامج والأنشطة ، لمواجهة هذه الظاهرة ، تقديم خدمات العلاج لمرضى الإدمان ، وفقا للمعايير الدولية » .

وأوضحت الدكتورة غادة والي ، أن التعاون بين وزارتي « التضامن » و « الإنتاج الحربي » ، يأتي من منطلق الحرص على تعاون وتكامل أجهزة ومؤسسات الدولة ، من أجل خدمة المواطن المصري ، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي ، على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ، بسبب ما تتميز به منتجاتها ، من تطبيق لأعلى معايير الجودة ، وأنها ذات أسعار تنافسية ، إضافة إلى أنه ، يتم تسليم المشروعات في التوقيتات المحددة ، فضلا عن تشجيع الصناعة الوطنية ، ودعما لتعميق المكون المحلي لها .

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية ، مشهود لها بالكفاءة في تنفيذ المشروعات المتكاملة ، في المجالات كافة .