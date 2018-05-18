مصر توقع اتفاقية مع روسيا لأنشاء منطقة صناعية روسية في مصر

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صرحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن مصر وروسيا سوف يقومان بتوقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية على أرض مصر، وسوف يتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة يوم 23 مايو بموسكو.

كما نشرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، بيان صادر من وزارة الصناعة والتجارة أن هذا اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر، من أهم نتائج الاجتماع الحادي عشر للجنة الحكومية المشتركة.

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وأشار البيان أن هذه المنطقة الصناعية سوف تصبح علامة تاريخية في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المرجح أن تنفيذ هذه الاتفاقية وبناء المنطقة الصناعية الروسية بمصر، سوف يؤدي إلى زيادة ترويج منتجات التكنولوجيا العالمية الروسية، في جميع الأسواق الكبيرة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ودول أوروبا.

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