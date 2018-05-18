«حماس»: شكرا لمصر على فتح معبر رفح طوال رمضان

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وجه المستشار الإعلامي ، لرئيس المكتب السياسي لحركة « حماس » ، طاهر النونو ، الشكره للسلطات المصرية ، بعد قرار فتح معبر رفح ، طوال شهر رمضان المبارك ، مضيفا : « يأمل شعبنا أن يكون فتحا مستمرا » .

وأشاد المستشار الإعلامي ، لرئيس المكتب السياسي في حركة « حماس » ، بجهود مصر الملموسة ، في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني ، سواء عن طريق الحراك السياسي ، والمواقف القومية الداعمة للحق الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، والمنددة بجريمة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، والمؤكدة على الحق العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة ، أو عن طريق قوافل الإغاثة ، التي انطلقت نحو قطاع غزة ، بتوجيهات من الأزهر الشريف ، والهلال الأحمر المصري .

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وأكد طاهر النونو ، أن الجهود المصرية ، الرامية إلى مساعدة أبناء فلسطين ، جسدت عمق التلاحم بين أبناء الأمة الواحدة ، فضلا عن « قرار مصر الكريم ، باستقبال جرحى المجزرة الصهيونية البشعة ، ضد المتظاهرين السلميين في ذكرى النكبة » .

وزاد المستشار الإعلامي لرئيس « حماس » ، قائلا إن العلاقة مع مصر ، في تطور مستمر على مختلف المستويات ، وأن الدور المصري في القضية الفلسطينية ، دور استراتيجي في الماضي والحاضر والمستقبل ، وتابع : « المشاورات مع مصر في شتى المواضيع متواصلة ، ومن بينها الزيارة المهمة التي أجراها مؤخرا ، رئيس المكتب السياسي في ( حماس ) ، إسماعيل هنية ، وعدد من قادة الحركة ، إلى القاهرة .