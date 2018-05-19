بالفيديو بكري: معلومات عن تورط الأمن الإداري بمذبحة الرحاب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد الفضائية حول انتشار الكثير من المعلومات التي قد تم بثها من قبل بعض المواقع والتي تعد معلومات غير صحيحة عن مذبحة الرحاب.

وأضاف مصطفى بكري “إن تلك التصريحات قد نسبت إلى النيابة العامة، والنيابة العامة بريئة من هذه المعلومات واعتقد أن الحقائق التي سوف تعلنها النيابة العامة في هذه القضية الخطيرة التي تمس الرأي العام أعتقد أنها مناهضة لكثير من المعلومات والادعاءات التي قامت بتداولها العديد من المواقع الإلكترونية بهذا الشأن”.

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وأضاف الإعلامي الشهير “إن من ضمن تلك الإدعاءات أن الحرس المتواجد بمدينة الرحاب المتورط في هذه الجريمة أو لما جاء أخو القتيل يسأل قالوا لا يوجد أحد، وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة”.

وأشار أن قد أجرى العديد من الاتصالات بعدد من الشخصيات الهامة المرتبطة بتحقيقات سواء أمن أو غيره ثبت أن ذلك الكلام لم يقال ولم يتم الإعلان عنه، وتم نشره كمعلومات قد تم نشرها عبر المواقع الإلكترونية.

وأضاف أن القضية مازالت قائمة تحت النظر والتحقيق مستمر وقد تأتي معلومات مناقضة لكل ما تم نشره وكل ما ذكر، وقد تأتي معلومات مناقضة تماماً لكل ما قيل، وأضاف أنه ملتزم بعدم الحديث في ذلك الموضوع لحين استكمال النيابة العامة تحقيقاتها في ذلك الأمر.

وقد دعا الإعلامي مصطفى بكري كل الإعلاميين الذين يتناولون الحديث عن مذبحة الرحاب بعد الحديث حيث أن كثير من المعلومات التي تم نشرها عبر عدد من المواقع تعد معلومات غير صحيحة وليس لها أي أساس من الصحة.

وأشار أن هناك عدد من الأشخاص لم يوجه لها أي اتهام ولا أي كلام تم حيث أن كل تلك كانت مجرد اجتهادات أو ادعاءات قد نقلت عبر المواقع، وليس هناك أي تورط من قبل أمن الرحاب في تلك القضية، ولم توجه إليه بعض الاتهامات إلى الآن.

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