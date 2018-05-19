المحامين تعلن عن اتخاذ خطوات فعلية تجاه الأعمال الفنية المسيئة إليهم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وكيل نقابة المحامين مجدي سخي حيث أعلن أن النقابة سوف تتخذ عدد من الإجراءات الخاصة بالأعمال الدرامية التي تتناول شكل المحامي بطريقة غير لائقة خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف “إن تلك الإجراءات ستكون عبارة عن لجنة لمراقبة كافة الأعمال الدرامية واتخاذ اللازم تجاه من يسيء لشكل المحامي المصري”.

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وأضاف أن تعليق “نقيب المحامين سامح عاشور على تناول بعض الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الحالي التي تعرض المحامي بشكل غير لائق كان مجرد اعتراض شفوي فقط، ولكن بعد رد الفعل القوي من عموم المحامين تجاه تلك الأعمال والذي سوف يتجه المجلس لأخذ الأمور بمنحى مختلف خلال الأيام القادمة”.

وقد وصف نقيب المحامين سامح عاشور الدور الذي قام بتمثيله الفنان “محمد سلام” خلال المسلسل الكوميدي “ربع رومي” بأنه ساذج، وأوضح أنه يسيء إلى المحامين بل ويقودمهم إلى المجتمع المصري بشكل غير لائق ومهين.

وقد أعلن نقيب المحامين أن “النقابة مع حق النقد في الأعمال الدرامية والفنية ولكن بطريقة ليست مهنية ومبدعة”.

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