132 مائدة إفطار.. «هدية» من القوات المسلحة للمصريين في رمضان

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وافق الفريق أول صدقي صبحي ، القائد العام للقوات المسلحة ، ووزير الدفاع ، اليوم السبت ، على تنظيم 132 مائدة للإفطار خلال شهر رمضان المبارك ، في محافظات الجمهورية كافة ، وذلك بطاقة تتجاوز 26 ألفا و800 وجبة معلبة يوميا ، و804 آلاف وجبة تقدم للصائمين ، وذلك طوال شهر رمضان المبارك ، على أن تكون الموائد ، في الأحياء الشعبية ، التي تضم عدد كبير من السكان ، بهدف استضافة أكبر عدد من الصائمين ، خلال الشهر الفضيل .

ويأتي قرار وزير الدفاع ، في إطار استمرار جهود القوات المسلحة ، في التلاحم مع الشعب المصري ، ومشاركة المصريين ، احتفالاتهم بالشهر الكريم .

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ففي نطاق المنطقة المركزية العسكرية ، نظمت القوات المسلحة ، 43 مائدة رمضانية ، في المحافظات التي تدخل في نطاق مسؤوليتها ، ومن بينها 9 موائد في محافظة القاهرة ، و8 موائد في محافظة الجيزة ، و6 موائد في محافظة القليوبية ، و6 موائد في محافظة المنوفية ، و4 موائد في محافظة الفيوم ، و4 موائد في محافظة بني سويف ، و6 موائد في محافظة المنيا .

وكذلك ، نظم الجيش الثاني الميداني ، 30 مائدة رمضانية ، من بينها 5 موائد في محافظة بورسعيد ، و6 موائد في محافظة الدقهلية ، و6 موائد في محافظة الشرقية ، و6 موائد في محافظة دمياط ، و 7 موائد غي محافظة الإسماعيلية .

أما الجيش الثالث الميداني ، فنظم 18 مائدة رمضانية ، من بينها 8 موائد في محافظة السويس ، و8 موائد في محافظة جنوب سيناء ، ومائدتان في محافظة البحر الأحمر .

المنطقة الشمالية العسكرية ، نظمت هي الأخرى 19 مائدة رمضانية ، من بينها 6 موائد في محافظة الإسكندرية ، و6 بةموائد في محافظة الغربية ، و3 موائد في محافظة البحيرة ، و4 موائد في محافظة كفر الشيخ .

أما المنطقة الجنوبية العسكرية ، فنظمت 18 مائدة رمضانية ، في محافظات جنوب مصر ، من بينها 4 موائد في محافظة أسيوط ، و4 موائد في محافظة البحر الأحمر ، و3 موائد في محافظة قنا ، ومائدتان في محافظات « أسوان ، سوهاج ، والوادي الجديد » ، ومائدة في محافظة الأقصر ، بينما نظمت المنطقة الغربية العسكرية ، مائدتي إفطار في محافظة مرسى مطروح .

والقوات البحرية ، شاركت في إعداد وتجهيز مائدتين ، في نطاق محافظة الإسكندرية ، ومائدة أخرى لقيادة قوات حرس الحدود ، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى .