وزير الداخلية يشدد على أهمية الانتباه واليقظة خلال تفقده للخدمات الأمنية

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قام اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، اليوم السبت، بتفقد الخدمات الأمنية بنطاق مديريتى أمن القاهرة والجيزة لمتابعة الحالة الأمنية والتأكد من القيام وتنفيذ كل الخطط الأمنية الموضوعة خلال شهر رمضان الكريم.

ووجه وزير الداخلية بضرورة الالتزام بالخدمات الأمنية المنتشرة واليقظة والانتباه الدائمين، بالإضافة إلى توجيه قيادات ورجال المرور بأهمية تسيير الحركة المرورية للحيلولة دون حدوث أي اختناقات أو تكدسات مرورية.

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وتفقد وزير الداخلية ميداني مصطفى محمود والتحرير وشدد على القيادات الأمنية المتواجدة هناك بحتمية تواجد وانتشار الخدمات بشكل مستمر مع العمل على تسيير الحركة المرورية.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم والتعامل العاجل مع المخالفات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

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