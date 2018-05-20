وزير الإسكان يوفر منافذ بيع سلع رمضان بالأسعار المُخفضة في المدن الجديدة

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أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (د\ مصطفى مدبولي)، أنه تم توافر المنافذ الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتي ستعمل على بيع المنتجات والسلع المختلفة بأقل سعر للمواطنين بشهر رمضان الكريم، في جميع المدن الحديثة، بالإضافة إلى توفير اكشاك وعربات متنقلة تتبع وزارة الزراعة.

وقال الوزير في تصريحاته للصحف: “هناك العديد من المبادرات الجادة من منظمات وجمعيات الأعمال الخيرية والتطوعية، كمواطنون ضد الغلاء، مصر الخير، جمعية الأورمان، والتي تعمل على تخفيف أعباء المواطنين، إلى جانب تنظيم المعارض والخيم الرمضانية والتي تهتم بتغطية العديد من الأحياء بالمدن الجديدة.

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وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن (المهندس/ عبد المطلب ممدوح): “تتعاون الأجهزة التابعة للمدن الجديدة ومجالس الأمناء وجمعيات المستثمرون والمحافظات والمديريات التموينية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة والزراعة وغرف التجارة، لشكل شديد للعمل على توفير كافة الاحتياجات التي تهم المواطن المصري من المنتجات والسلع الغذائية، والعمل على تشديد رقابتهم على الاسواق، وتخطيط وتنظيم انشطة ودورات رمضان، والاحتفالات والامسيات الاسلامية والثقافية والفنية، إلى جانب قيام العديد من قصور الثقافة باستضافة الفرق الموسيقية العربية والتواشيح الدينية، كما يتم انعقاد المسابقات القرآنية ومسابقات الاحاديث النبوية الشريفة ومسابقات المعلومات العامة.

وصرح نائب رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن أنه سيتم اصدار التصاريح الخاصة بموائد الرحمن، والمواقع الخاصة بطهي الطعام المجمعة، وسرادقات رمضان، وأكد على مراقبة وتأمين هذه المجالات الخيرية.

كما أشار إلى أنه يتم تنظيم المسيرات الخاصة بتوزيع المنتجات والسلع التي تصدرها بعض المصانع للمواطنين كهدايا لهم بإدارة الجمعيات الخاصة بالمستثمرين، إلى جانب التنظيم لحفلات الافطار الجماعي المشترك بين جميع جهات الفئات المشاركة بإدارة المدينة، بحضور القيادات والعاملين بها، لتعميم التعاون والود، ووضح أن جميع معلومات أنشطة رمضان والخدمات التي سيتم إهداؤها للمواطنين متاحة في مقرات الادارة الخاصة بأجهزة المدن الجديدة وعلى مواقعها الالكترونية أيضًا.