«الأعلى للإعلام»: نسعى لتوفير جزء من «كأس العالم» للمشاهد المصري

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قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم شؤون الإعلام ، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، اليوم الأحد ، إن المجلس بذل جهدا كبيرا للغاية ، من أجل الحصول على أحقية بث بعض مباريات كأس العالم ، للجمهور المصري ، مضيفا : « ( الأعلى لشؤون الإعلام ) ، يتابع الأمر مع اتحاد الإذاعات ، ويشكر الجهد الذي يبذله الزملاء ، كي يكون لنا حقوق ، في بث مباريات كأس العالم » .

وخلال كلمته في مؤتمر المجلس الأعلى لشؤون الإعلام ، قال مكرم محمد أحمد : « نحاول قدر الإمكان ، توفير قدر من هذه المباريات ، للمشاهد المصري » .

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وتحدث رئيس « الأعلى لتنظيم شؤون الإعلام » ، خلال المؤتمر ، عن برنامح « رامز تحت الصفر » ، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ، على شاشة قناة « إم بي سي مصر » ، قائلا : « توجد مبالغات حول البرنامج ، والقناة التي تعرضه ليست مصرية ، ولا تنطبق عليها القوانين المصرية ، لكن ما دامت القناة تبث فى مصر ، فيجب أن يكون لنا دور في المسائلة ، وعليهم أن يراجعوا ما يبث ، وتحدثنا معهم وديا » .